7 traditions cheloues de la Saint-Valentin à travers le monde

Vous voulez pimenter la soirée? Voici comment on fête la Saint-Valentin à Singapour, au Danemark, en Ecosse... Précisons que certaines traditions sont un peu barbares et n'existent plus aujourd'hui. Au cas où c'était pas clair.

Resto, fleurs et chocolats, ça manque de panache? Pas de panique, on vous a déniché quelques traditions fofolles (dont certaines ont disparu) aux quatre coins du globe. Toutes ne transpirent pas le romantisme, mais disons qu'elles ont le mérite d'exister. Tour d'horizon.

Danemark

Degré de romantisme: 4/10

Les Danois fêtent le «gækkebreve». Il s'agit d'une tradition où l’homme écrit une lettre à la femme qui lui plaît, mais sans signer. Si la femme devine l’identité de l’auteur, elle gagne… un œuf de Pâques. (En gros, c’est pas une fête de l’amour, c’est une chasse au trésor avec un cadeau pourri plusieurs semaines plus tard à la clé.)

Si les hommes ont le droit d'écrire à leur compagne, ça devient beaucoup plus foufou quand ce n'est pas à elle qu'ils écrivent. Et je vous dis pas quand une femme croit reconnaître les mots d'un homme, le confronte... Et que c'est pas lui.

Je savais pas comment illustrer, alors voici des mèmes avec de l'art qui parlent d'amour (ou pas). Image: instagram @ohpet.art

Ecosse

Degré de romantisme: 5/10

Il y a une vieille tradition qui veut que, chez les célibataires, la première personne du sexe opposé qu’on croise dans la rue devient notre partenaire pour la journée. Il y a quelques siècles, certains couples ainsi formés finissaient bel et bien par se marier.

Ça vous semble creepy? OK. Dites-vous qu'à l'époque, vos cousins se mariaient entre eux, alors on ne juge pas les Ecossais.

France

Degré de romantisme: 6/10

Hommes et femmes étaient regroupés dans deux maisons qui se faisaient face. Ils criaient ensuite par la fenêtre à tour de rôle jusqu’à ce que les couples soient formés, sorte de Tinder vocal aromatisé d'un brin de mystère. Sauf que ces messieurs pouvaient refuser la femme qu’on leur attribuait. AM-BI-ANCE.

Mais comme on aimait bien allumer un feu pour un oui ou pour un non feu jadis (lol), les femmes rejetées se réunissaient autour d'un feu de joie pour brûler les portraits des messieurs indélicats.

Singapour

Degré de romantisme: 4/10

Rien d’original du côté des couples, restos, fleurs et chocolats… À Singapour, ce sont les femmes célibataires qui ont leur propre tradition. Elles écrivent leur numéro de téléphone et un petit message sur des mandarines qu’elles jettent dans une rivière.

Un truc censé porter chance, même si, je le rappelle, une mandarine qui flotte, ça devient très vite tout mou et tout dégueu.

Ecosse (encore)

Degré de romantisme: 6/10

Quels coquinous, ces Ecossais! En plus d'aller jusqu'aux épousailles avec le premier inconnu croisé dans la rue, ils ont (ou avaient, plutôt) un jeu où on créait des couples par tirage au sort. On mettait les noms des hommes célibataires dans un chapeau, et dans un autre, celui des femmes, et hop! Des couples étaient formés.

Encore une fois, ça se pratiquait il y a quelques siècles, alors à l’époque, certains couples se mariaient pour de vrai.

Finlande

Degré de romantisme: 8/10

Nos amis finlandais organisent des... championnats de portée de femmes. Mais j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne? Ça existe! La mauvaise? Ça n'a pas lieu à la Saint-Valentin comme le racontent de nombreux sites douteux qui compilent les traditions de la fête de l'amour (watson, votre média de référence pour les facts checkings) .

Pas la peine, donc, de prendre un billet d’avion last minute ce soir pour Helsinki, mais vous pouvez d’ores et déjà prévoir ça pour juillet-août. Il faut juste que la dame en question pèse plus de 49 kilos, sinon, elle est lestée. Les inscriptions 2023 ouvrent bientôt.

Argentine

Degré de romantisme: 2/10

L’amour s'y fête plutôt en juillet, et pas seulement durant une journée, mais carrément sur une semaine, du 1er au 7, en s'offrant des bonbons. Et si c’est aussi long, c’est parce que les fabricants de bonbons l’ont décidé, histoire de vendre des sucreries plus longtemps.

Donc si vous ne voulez pas fêter ce soir, n’hésitez pas à plomber l’ambiance en expliquant que c’est à cause des lobbies du sucre argentin, qui ont tué le romantisme…

Bonus: la Rome antique

Degré de romantisme: -999/10

Avant de s'offrir des chocolats à la noisette, les Romains célébraient les Lupercales, les 14 et 15 février, une fête païenne qui clôturait l'année religieuse. Jusqu'ici, tout va bien.

Parmi les différents rituels tous plus charmants les uns que les autres, où on sacrifiait notamment des boucs et un chien, une autre tradition prenait place dans cette petite sauterie. Les hommes couraient après les femmes et les fouettaient avec du cuir de chèvres pour les rendre fécondes… (Une tradition qui n’existe plus, s’il y avait besoin de le préciser.) Un pape a fini par trouver ça un peu crado et a remplacé ce festival sadomasochiste par une Fête de la Purification de la Vierge.

Ce compte est super. Image: instagram @ohpet.art

