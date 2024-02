La Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de sortir le grand jeu.

Comment on se fringue quand on fête la Saint-Valentin?

C'est tout bientôt la fête des amoureux. Et si pour certains, c'est l'occasion de sortir le grand jeu, pour d'autres, se fringuer le 14 février est un véritable cauchemar. Suivez le guide si vous souhaitez sauver votre honneur aux yeux d'Anna Wintour (et de votre partenaire).

Il y a deux types de personnes dans le monde: ceux pour qui la Saint-Valentin compte vraiment et ceux pour qui ça ne compte pas. Ou moins. Et croyez-moi, ça se voit. Interdiction donc de débarquer en training à votre rendez-vous (ça vaut surtout pour vous messieurs). Promis, on vous donne des conseils qui ne nécessitent pas (trop) de mettre la main au portefeuille.

Que vous fêtiez votre première ou vingtième Saint-Valentin, le 14 février, c'est un peu comme le Nouvel An. On fait l'effort, s'il vous plaît, de ne pas remettre ce vieux sweat qui traîne sur votre chaise depuis une semaine. S'il est tout à fait louable de votre part de préférer un look décontracté à quelque chose de plus travaillé, il y a toujours un moyen de faire croire à votre moitié que vous y avez mis du vôtre.

La petite robe noire revisitée

Pour un look tiré à quatre épingles et qui transpire le glamour, mesdames, tournez-vous vers la célèbre petite robe noire. Et pour faire un petit clin d'œil à Cupidon, préférez des collants rouges. Croyez-moi, c'est super mimi. La preuve en image👇

Image: pinterest

Ça sera l'occasion aussi de sauter sur la tendance de cet automne-hiver qui, vous l'aurez deviné, est la couleur rouge. Vous n'avez pas de petite robe noire? Optez alors pour la mini-jupe. Le truc, c'est de laisser les collants être l'élément phare du look. Si le rouge vous met mal à l'aise, restez sobre, mais accessoirisez votre look avec, par exemple, un petit ruban rouge dans les cheveux ou une manucure rouge, évidemment.

Du genre celui-ci👇 Image: pinterest

Pour un look plus décontracté

Si votre moitié a prévu de vous traîner au ciné, misez sur un maximum de confort! Pas question de rester assis deux longues heures avec un jean qui vous serre le bide au point qu'il explose après s'être jeté sur ce bon vieux cheeseburger du McDo, n'est-ce pas?

C'est le moment de sortir un sweat ou un cardigan qu'on mariera avec un legging et de grosses chaussettes. On enfilera ensuite ses petits pieds dans une paire de UGG et le tour est joué. Evidemment, on essaie quand même d'être dans le thème alors soit on ajoute des accessoires, soit on joue le jeu à fond et on se tourne vers un pull à motif, comme celui-ci par exemple👇

Image: pinterest

Un truc moitié-moitié

Et si aucun de ces deux looks ne vous parle, en voici un troisième, idéal pour aller boire un verre par exemple. Ce dernier inclut tant la tendance du rouge que celle de l'oversize (ou baggy) qui semble ne plus nous lâcher depuis la pandémie de Covid-19.

Image: pinterest

Optez pour un pull bardot, rouge of course, histoire d'avoir les épaules dénudées auquel on ajoute un pantalon plutôt large. Au pied, on choisit des ballerines à bout carré, histoire d'ajouter une touche de modernité. Niveau accessoires, on se fait plaisir et surtout, on n'hésite pas à mélanger l'or et l'argenté.

Du streetstyle au romantisme

Vous êtes plutôt streetstyle? Facile. On attrape son pantalon de costume (oversize s'il vous plaît), on le paire avec un haut rouge en tulle pour laisser apparaître sa brassière. Autre option, la mini-jupe, la veste style bombers et des bottes à talons hauts rouges feront l'affaire.

Image: pinterest

Image: pinterest

Du boulot au resto

Et si vous êtes du genre trop occupée et que vous n'avez pas le temps de repasser par la case dressing avant de vous rendre à votre date, pas de panique. Pensez à embarquer une paire de bottines à talons aiguilles dans votre sac (ou à vos pieds). L'avantage, c'est que ça passe toujours et que vous profiterez de la tendance du workwear. C'est donc l'occasion de vous amuser un peu avec vos fringues.

Image: pinterest

Et sinon...

Si le maquillage reste une option, la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de se refaire une petite beauté. Un teint assez naturel accompagné d'une jolie bouche rouge et d'un petit coup de mascara suffiront à vous donner bonne mine.

Plus d'excuses, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage, ce n'est qu'une soirée après tout!