Tim Cook pose avec le nouvel iPhone. image: keystone

Analyse

iPhone 14: une mise à niveau excellente, mais coûteuse

Apple a présenté mercredi 7 septembre ses nouveaux iPhones, aux fonctionnalités parfois impressionnantes. Mais les prix sont élevés.

Jan Mölleken / t-online

Un article de

Ça y est: mercredi 7 septembre au soir, Apple a présenté ses nouveaux iPhone. Lors de la démonstration des produits au Steve Jobs Theater sur l'Apple Campus, beaucoup des prédictions faites par les initiés ont été réalisées. Mais des surprises étaient au rendez-vous.

Cet événement est l'un des plus intéressants de ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'Apple a présenté des choses inédites, tant pour l'iPhone que pour les smartphones en général.

iPhone 14 Pro, nouveau modèle de performance

L'iPhone Pro et sa variante plus grande, l'iPhone Pro Max, sont les modèles phares du portfolio de smartphones d'Apple. Cela n'a jamais été aussi clair que cette année. En effet, seuls les modèles Pro sont dotés du nouveau processeur A16 et autres innovations passionnantes (à l'exception des appels d'urgence par satellite).

Mais pour cela, les clients devront se saigner. Apple explique ces montants en raison du cours élevé du dollar (les prix des iPhone en dollars sont en réalité restés stables). C'est compréhensible, mais pour les acheteurs allemands, ce n'est qu'une maigre consolation.

Moins cher en Suisse L'iPhone 14 Pro le moins cher (avec 128 Go de mémoire interne) est disponible en Suisse pour 1179 francs. Pour le plus grand iPhone 14 Pro Max (avec 128 Go), Apple demande 1299 francs. A titre de comparaison, l'iPhone 13 Pro, lancé en 2021, était disponible à partir de 1130 francs. L'iPhone 13 Pro Max était disponible à partir de 1230 francs. Il s'agit donc d'un petit saut de prix par rapport à l'Allemagne, qui pourrait être lié à la force actuelle du franc et à la TVA nettement plus faible. De plus, l'inflation est beaucoup plus élevée dans les pays de l'Union européenne.

L'iPhone 14 Pro le moins cher coûte 1299 euros. Le Pro Max, plus grand, est disponible à partir de 1449 euros. Un prix imposant, supérieur de 150 ou 200 euros, respectivement, à celui des modèles de l'année précédente.

Un nouveau système de caméras

Le capteur de l'appareil photo principal a été agrandi de 65% et offre une résolution de 48 mégapixels, soit quatre fois plus qu'auparavant. Cependant, dans le réglage par défaut, l'appareil photo regroupe quatre pixels et génère une image de 12 mégapixels. Cela permet d'obtenir un meilleur rendement lumineux, et donc de meilleures images.

Mais les progrès ne s'arrêtent pas là. Le nouveau système a aussi d'autres fonctions. Par exemple, la même caméra principale peut également prendre une photo avec deux fois plus de zoom. Elle commence par capturer une image à pleine résolution de 48 mégapixels, puis en utilise que la partie centrale. Si la lumière est bonne, on peut prendre des photos qui ont réellement 48 mégapixels (mais il faut choisir le format d'image ProRAW d'Apple).

La caméra principale à l'arrière de l'iPhone 14 Pro. image: keystone

L'appareil photo ultra grand-angle et le téléobjectif ont également été améliorés et l'appareil photo selfie dispose pour la première fois d'un autofocus. Le nouveau «Photonic Engine» permet au processeur d'image d'extraire encore plus de détails des photos qu'auparavant. Cela devrait permettre d'obtenir des visuels nettement meilleurs, surtout en cas de lumière moyenne ou faible.

Même si Apple ne tient que la moitié de ses promesses, la caméra fera tout de même un bond en avant en termes de qualité.

Qu'en est-il du nouvel écran?

L'écran est (encore) un peu plus lumineux: 1600 Nits de luminosité maximale et jusqu'à 2000 Nits en haute résolution pour les contenus HDR. Cela surpasse le leader actuel, le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui n'atteint que 1750 Nits.

Modèles iPhone 14 Pro dans l'espace hands-on mis en place par Apple pour les médias. image: keystone

Mais ce qui est plus important, c'est la nouvelle fonction Always-On. Cela signifie que l'écran ne devient plus noir lorsque l'on appuie brièvement sur la touche «power», mais continue d'afficher des contenus. Certains diront que c'est déjà le cas depuis des années sur Android, mais ce n'est pas tout à fait vrai.

En effet, alors que ces derniers n'affichent généralement que des aiguilles d'horloge monochromes ou de petits widgets, l'écran de l'iPhone 14 Pro affiche des contenus en couleur sur toute sa surface, même si la luminosité est nettement réduite. La batterie devrait quand même tenir toute la journée.

Mais l'iPhone n'utilisera pas cette fonction n'importe comment: si l'iPhone est posé côté écran ou mis dans la poche, l'écran s'éteint complètement. Pour les porteurs d'Apple Watch, l'appareil détecte quand ils ne sont pas à proximité et devient également noir.

La solution innovante d'Apple au notch

Le notch, réduit avec Dynamic Island, est une innovation typique d'Apple. Comme la plupart des fabricants de smartphones, Apple est confronté au problème suivant: l'écran doit recouvrir toute la surface de l'appareil, mais il doit y avoir de la place quelque part pour la caméra selfie. Sur l'iPhone, il faut également ajouter la technologie FaceID qui prend beaucoup de place.

Jusqu'à présent, Apple se servait d'une encoche noire dans l'écran de l'iPhone, appelée notch (encoche en anglais). Cette année, elle a été réduite de telle sorte qu'elle ne s'étend plus jusqu'au bord de l'écran, mais qu'elle se situe dans l'écran comme une pilule allongée.

C'est quand même dérangeant (mais la plupart des smartphones Android en sont également équipés). Apple a transformé cette zone noire en bouton dynamique: elle également utilisée pour les notifications (la pilule grandit alors en largeur) et si on appuie plus longtemps dessus, elle s'allonge vers le bas.

Par exemple, on peut l'utiliser pour contrôler la musique ou un deuxième contenu, comme la minuterie. L'utilisation s'est avérée simple, pratique et même élégante.

Quelles sont les autres nouveautés?

Un nouveau capteur gyroscopique mesure désormais jusqu'à 256G et peut détecter les accidents de voiture et alerter les secours. L'appareil compose le numéro d'urgence approprié dans le pays concerné et crée une boucle audio avec toutes les informations importantes (dans la langue du pays).

En cas d'absence de réseau, l'appel d'urgence par satellite est disponible: l'application correspondante indique même comment orienter précisément l'iPhone. Cette technologie devrait également permettre d'envoyer la position GPS à ses proches, si l'on se trouve dans un endroit sans réseau. Pour l'instant, cette fonction n'est prise en charge qu'aux Etats-Unis et au Canada.

Pour terminer, il y a la nouvelle puce A16, pour la première fois exclusivement destinée aux modèles Pro. Selon les indications données lors de la présentation de Apple, elle est 20% plus économe en énergie que l'A15, et offre 10% de puissance en plus.

L'iPhone 14 est basique, mais avec prix élevé

Alors que l'iPhone Pro est l'appareil pour les passionnés, l'iPhone est l'appareil polyvalent pour les utilisateurs normaux. C'est plus vrai que jamais cette année (même si le prix d'entrée de gamme, 929 francs en Suisse, reste élevé).

De l'extérieur, il n'y a pas de changements visibles par rapport à l'iPhone 13. Les couleurs sont néanmoins légèrement différentes: le bleu et le violet sont plus pâles, et le Product Red est plus vif. Le tout est très chic.

L'iPhone 14 Plus est également une nouveauté. Comme l'iPhone Pro Max, il existe une version plus grande de l'iPhone 14 (de 6,7 pouces). Elle s'appelle Plus et non Max, mais offre les mêmes fonctions que le plus petit iPhone 14. Seule différence? La taille de l'écran (et le prix, qui commence à 1049 francs).

L'iPhone 14 n'a pas reçu la nouvelle puce A16, mais garde la puce A15 de l'année dernière. Il reste tout de même plus performant que l'iPhone 13, car le nouveau modèle intègre une variante qui n'était disponible que sur l'iPhone 13 Pro, et qui est équipée d'un cinquième noyau graphique.

Le hardware de la caméra a été amélioré

L'appel d'urgence par satellite et la détection de collision sont aussi inclus dans l'iPhone 14, tout comme le Photonic Engine, qui devrait offrir un gain de qualité visible pour les photos par rapport à l'iPhone 13.

Mais les caméras ont aussi été améliorées sur le plan hardware. Ainsi, l'appareil intègre également une caméra selfie améliorée avec autofocus. De plus, la caméra principale a été perfectionnée: elle a une plus grande ouverture (f/1.5) et devrait capter plus de lumière grâce à des pixels plus grands. Cela devrait permettre de réduire de moitié le temps d'exposition dans des conditions de faible luminosité, par rapport à l'iPhone 13.

Apple a également remanié l'intérieur l'iPhone 13. Conséquence: la face arrière en verre n'est plus fixée de manière indissociable à l'appareil. La réparation devrait ainsi être beaucoup plus simple et moins coûteuse. Cela ne s'applique toutefois pas à l'iPhone 14 Pro.

L'écart avec les modèles Pro augmente (les prix aussi)

Avec la gamme d'iPhone de cette année, Apple a encore affiné le profil des deux variantes Pro et Standard. Les modèles Pro portent un prix premium: près de 1200 francs. Mais le prix équivaut à la plus-value apportée par rapport aux modèles d'iPhone dit «basiques».

L'iPhone 14, quant à lui, est plus adapté à ceux qui veulent un iPhone avec un très bon appareil photo et une utilisation simple, mais qui ne s'intéressent pas aux détails techniques. Et la hausse de prix est un peu plus modérée que pour les modèles Pro.

Disclaimer L'auteur de cet article, le journaliste tech allemand Jan Mölleken, du partenaire média de watson t-online.de, a assisté à la keynote à Cupertino sur invitation d'Apple. watson a complété l'article avec les prix suisses.

Sources