Ce rappeur «prend» six ans de prison pour un accident mortel

Koba LaD va passer plusieurs années derrière les barreaux. Le rappeur français a été inculpé pour homicide involontaire aggravé dans un accident routier. Les faits sont survenus en septembre 2024.

Le rappeur Koba LaD, artiste français aux trois disques de platine et aux multiples condamnations, a été condamné à six ans de prison ferme mercredi soir pour homicide involontaire aggravé, survenu lors d'un accident routier en septembre 2024.

Le parquet de Créteil (sud-est de Paris) avait requis une peine légèrement supérieure, de sept ans de prison. Marcel Junior Loutarila (son nom à l'état civil) reste donc incarcéré à l'issue de son procès où il comparaissait détenu.

Le tribunal a également décidé d'annuler le permis de conduire actuel du musicien et de lui interdire de le repasser pendant 10 ans, conformément aux réquisitions du ministère public.

Le procureur avait déclaré, tout en qualifiant les déclarations de Koba LaD de «reconnaissance de façade»:

«On a l'impression que M. Loutarila n'a pas compris que c'est lui le prévenu, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir tué M. Dogbey, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir blessé (la passagère et le conducteur du camion).»

Lors de leurs plaidoiries, les avocats du rappeur, Mes Arthur Vercken et Stéphane Cherqui, avaient demandé au tribunal d'apprécier «la finesse» du dossier.

«Je suis en faute»

Le musicien avait expliqué plus tôt:

«De A à Z, je suis en faute, du début à la fin je suis en faute, par ma faute j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec.»

Dans l'accident avait été tué le passager avant - un ami proche et le styliste du rappeur. La petite amie du défunt, assise à l'arrière, avait été légèrement blessée.

Un dessin du rappeur français lors de son audience. Image: AFP

Au volant d'une berline sportive de luxe et testé positif au cannabis, Koba LaD, âgé aujourd'hui de 25 ans, avait percuté à grande vitesse un camion à l'arrêt sur une bretelle de sortie d'une station-essence. Il a passé neuf mois en détention provisoire dans cette affaire.

Élégant dans son ensemble gris et soigneusement coiffé, l'artiste, détenu, avait adressé ses excuses à la famille de la victime décédée.

Le père du styliste et ami décédé, Luc Dogbey, avait lui dit à la barre avoir «entendu» ces déclarations.

Mais «la famille Dogbey ne veut pas que ça se reproduise, pour aucune autre famille», avait plaidé leur avocate, assurant que «M. Loutarila est un danger public sur la route» et rappelant plusieurs contraventions et délits inscrits à son casier.

Le délit pour lequel Koba LaD a été condamné est aggravé par deux circonstances: la vitesse excessive à laquelle il roulait et la consommation de stupéfiants.

Des éléments que sa défense avait nuancé lors des plaidoiries.

Cette condamnation s'ajoute au casier déjà fourni de l'artiste, déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour un accident de voiture non mortel à Marseille en 2020.

Evasion d'un narcotrafiquant

Ce procès n'est pas la première affaire pour laquelle Koba LaD fait face à la justice, l'artiste ayant déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour un accident de voiture non mortel à Marseille en 2020.

Récemment, son nom a par ailleurs surgi autour de l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville (nord-ouest) le 14 mai 2024: Koba LaD a été inculpé en mars dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire.

Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de cinq ans d'emprisonnement.

Cette inculpation «ne repose tout simplement sur rien», avaient dénoncé Mes Stéphane Cherqui et Arthur Vercken, jugeant que le rappeur n'était placé sous ce statut qu'«à cause de sa notoriété et au seul prétexte qu'il connaît des protagonistes de l'affaire».