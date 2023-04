Vidéo: watson

Il se lie d'amitié avec un oiseau et la suite va vous fendre le cœur😢

Un paysan indien a créé une amitié improbable avec une grue. Mais le gouvernement est intervenu.

C'est l'histoire déchirante d'une amitié improbable. Dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, un fermier appelé Muhammed Arif a découvert une grue blessée et l'a soignée. L'homme et l'animal ont créé une relation singulière.

Muhammed avait repéré la grue avec la jambe blessée il y a environ un an, dans l'un de ses champs à Madkha, un village près de la ville d'Amethi. Après avoir été nourrie, la grue est restée très affectueuse. L'animal a suivi chaque pas du paysan, a fait des danses nuptiales pour lui, a mangé avec lui et a volé auprès de lui. L'homme a régulièrement posté des vidéos sur son compte Instagram et le duo est devenu une célébrité locale.

Les espèces menacées

Les autorités indiennes ont eu vent de cette amitié improbable. Ils ont séparé les deux compères, car les grues antigones sont une espèce en voie de disparition. L'oiseau est désormais isolé dans un enclos d'un zoo de Kanpur, à quatre heures de route d'Amethi. Muhammed a été autorisé à lui rendre visite.

Indignation et incompréhension

Plusieurs pétitions, dont une avec près de 15 000 signatures, demandent au gouvernement indien de libérer immédiatement l'oiseau et de le rendre à son ami. Après tout, ce n'est pas un crime pour l'oiseau d'être amical avec un humain. (lzo)

