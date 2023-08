Comment détecter un coup de chaleur?

La température corporelle du chien augmente de manière significative et atteint en général plus de 40°C. La fréquence cardiaque accélère et votre animal a des halètements intenses. Mais surtout, les muqueuses (telles que les gencives) deviennent pâles, presque blanches. S'en suit une perte d'équilibre et même de connaissance. Si votre chien en est victime, refroidissez-le progressivement avant de l'emmener chez un vétérinaire d'urgence.