Voici pourquoi les bébés hiboux dorment sur le ventre

On a l'habitude de voir les oiseaux voler, être perchés sur une branche, mais rarement à plat ventre, la tête contre le sol comme s'ils étaient en train de décuver. On vous explique pourquoi les bébés hiboux dorment comme les bébés humains.

Il a l'air étrangement humain: un harfang des neiges poussin (oiseau emblématique du Québec) est allongé dans sa cage sur le ventre, les pattes étendues. Est-il flemmard? Fatigué? En train de décuver?

Rien de tout ça. Le bébé hibou est juste en train de dormir paisiblement. Ce qui semble si étrange est en fait complètement naturel. Les poussins hiboux dorment face contre terre, sur le ventre.

«Ils se mettent dans cette position parce que leur tête est trop lourde pour leurs muscles immatures. Ça peut empêcher un poussin endormi de tomber d'une branche» écrivent les experts d' Owlfacts

Ils ressemblent un peu à des bébés humains qui dorment sur le ventre. Ce n'est que plus tard, lorsque le cou peut facilement supporter leur grosse tête plate, que les dormeurs sur le ventre deviennent des dormeurs assis.

Un hibou grand-duc de trois jours dort sur la main de son gardien dans le centre de fauconnerie de Nordhoff.

Les scientifiques de l'Institut d'ornithologie à Munich en Allemagne et de l'Université de Lausanne ont également étudié le sommeil des bébés hiboux et ont trouvé un autre parallèle avec le sommeil des enfants humains: une phase de rêve extrêmement longue.

Sommeil paradoxal

Les chercheurs ont découvert que les poussins hiboux, comme les bébés humains, ont tendance à dormir dans ce que l'on appelle la phase de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est le moment où l'on rêve. Notre activité cérébrale dans cette phase est similaire à celle de l'état de veille. Les scientifiques pensent que le sommeil paradoxal est extrêmement important pour le développement normal du cerveau à un jeune âge.

«Le cerveau des hiboux était aussi actif pendant cette phase de sommeil que lorsqu'ils sont éveillés, ils fermaient les paupières et baissaient lentement la tête» Madeleine Scriba de l'Université de Lausanne

À mesure que les hiboux et les humains vieillissent, le sommeil paradoxal diminue.

Mais il y a une énorme différence entre ces oiseaux et les humains: alors que nous fermons les yeux la nuit, la plupart des espèces de hiboux sont nocturnes et chassent au crépuscule ou dans l'obscurité. Les oiseaux de proie sont aidés par leurs yeux extrêmement sensibles à la lumière et leur ouïe fine.

