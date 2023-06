Vidéo: watson

Si un ours brun vous charge, vous pouvez toujours faire ça

En Alaska, un photographe spécialisé dans les ours a su tenir tête à un spécimen qui l'avait approché de trop près en l'intimidant par des gestes et des cris.

Plus de «Société»

Scenic Bear Viewving est une entreprise de tourisme américaine qui organise des séjours d'observations des ours bruns d'Alaska.

Un groupe de touristes observait des ours bruns sur une plage et un mâle a décidé de les charger. La règle numéro une lorsque qu'un ours brun vous attaque, c'est de ne pas fuir. Cette règle est enseignée à tous ceux qui entreprennent une expédition en Alaska. Heureusement, les quatre clients espagnols présents ce jour-là n'ont pas paniqué et ont suivi les règles.

Ils sont tous restés dans un groupe serré et se sont mis à crier après l'ours brun alors que celui-ci se rapprochait de plus en plus. Le guide ainsi qu'un photographe animalier qui s'était mis en avant, ont réussi à l'effrayer.

«Ne fuyez jamais devant un ours qui charge, même si votre instinct est de courir. Ils bluffent car ils ont un instinct de chasse naturel.» Martin Boland, Scenic Bear Viewving USA Today

Selon les spécialistes, cet ours était probablement un jeune mâle n'ayant jamais vu d'humain et devait juste être dans la région pour s'accoupler avec des femelles et remonter la côte. Les femelles qui occupent cette région où se rendent les photographes chaque année ont tendance à ne pas se soucier de leur présence, étant plutôt occupées à déterrer des palourdes. (sbo)

Vidéo: watson

L'ours, cet animal fascinant

Cet ours est un cambrioleur Vidéo: watson

Un grimpeur se fait attaquer par un ours et se défend grâce au karaté Vidéo: watson