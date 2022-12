Vidéo: watson

Ils veulent filmer des loups, mais cet ours a d'autres plans

Le «Greater Voyageurs Ecosystem» est une zone forestière sauvage du nord des États-Unis, dans l'État du Minnesota, où l'on trouve de nombreuses espèces. L'écosystème est particulièrement connu pour ses populations de loups, ses lacs, ses paysages vierges et ses températures froides. Le «Greater Voyageurs Ecosystem» est donc un paradis pour les naturalistes.

C'est pourquoi l'université du Minnesota mène depuis longtemps un projet de recherche intitulé «Voyageurs Wolf Project». L'équipe étudie le comportement et le mode de vie des loups dans le «Greater Voyageurs Ecosystem». C'est dans ce but que les chercheurs ont installé des caméras à gibier, mais un ours curieux avait d'autres plans...

Vidéo: watson

On reste dans le thème des animaux ?



On en a aussi en photos :

Voici 19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant: