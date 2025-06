Bianca et Kanye font encore parler d'eux.

Ce détail fou sur la tenue de Bianca Censori n'a échappé à personne

Malgré les critiques, la femme de Kanye continue de faire le buzz avec ses tenues osées. Ce week-end, Bianca Censori a envoyé dans les dents de ses détracteurs un look pour le moins édulcoré.

On pensait avoir le luxe de pouvoir les oublier, mais c'est sans compter l'attrait du buzz...et la canicule! Kanye - ou Ye, ou Ye Ye, en fonction des surnoms fantasques que le rappeur s'attribue - et sa femme, Bianca Censori, sont à nouveau sur le devant de la scène.

Pas en raison de dettes monstrueuses laissées dans le sillage d'un énième séjour de luxe, ou de déclarations très limites. Mais à cause d'un autre de leurs thèmes de prédilection: la cassonade de tenues provocantes de Bianca.

Selon le Daily Mail, le couple a été aperçu à New York, dans le quartier de Brooklyn, ce week-end. Bianca portait une tenue qui a fait tourner les plus froides des têtes: un soutien-gorge...et un string. Un mardi comme un autre pour le duo de trublions, nous direz-vous.

Sur l'échelle du cringe, Bianca a même choisi une tenue qui en dévoile moins que celle qu'elle avait choisie sur le tapis rouge des Grammys.

Vous vous souvenez?

Oui, mais. L'architecte australienne n'a pas choisi une simple brassière Victoria's Secret, nooon! Son ensemble affriolant était entièrement comestible. Il s'agissait de ficelles sur lesquelles s'alignaient une multitude de bonbons colorés, du même style que les bracelets à ronger qu'on achetait, minots, à la piscine.

Les sucreries de Bianca étaient pour leur part accompagnées de talons hauts argentés, et d'une perruque brune à frange. Si Bianca exposait ses bonbons, Kanye avait gardé l'emballage, avec son Sweat XXXL et son pantalon cargo.

En voilà du mauvais goût, se sont exclamés de nombreux internautes, qui ont mordu à cet ultime hameçonnage aguichant. Pour ces twittos, Bianca est, une fois encore, allée trop loin.

«Comment n'est-elle pas accusée d'outrage public à la pudeur?»

«Cela doit être illégal d'une certaine manière?»

«Elle est au courant que les habits existent?»

Il y en a un qui n'a pas du tout apprécié la performance non plus: 50 Cent. Le rappeur de 49 ans a pris le mors aux dents, et a vivement réagi sur Instagram - avant de rapidement supprimer sa publication. Il a notamment traité Bianca de «sale petite épouse» (voilà, voilà), et a ajouté: «cela ressemble à du libre arbitre pour moi». Il faisait allusion à une déclaration précédente de Kanye West selon laquelle sa femme ne devrait pas porter une tenue sans son consentement. L'interprète de Candy Shop a conclu, avant d'appuyer sur «delete»: «De toute façon, il faisait vraiment chaud aujourd'hui. »

Bon, il y a toujours des fins gourmets qui ont apprécié ce qui leur a été servi:

«De la mode comestible? Voilà ce qu'on appelle servir à la fois beauté et gourmandise 😄🍭»

On ne sait pas de quelle marque était l'ensemble de Bianca. Mais si vous voulez reproduire ce combo osé - on vous conseille de garder ça pour la plage, cela dit - sachez que vous pouvez trouver soutien-gorge et string en bonbons sur Amazon, pour environ 16 francs.

On vous laisse avec la description du produit, pour vous mettre en garde: la tenue n'est pas si innocente.