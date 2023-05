Elle vous bat aux jeux vidéo

Vidéo: extern / rest

La marine américaine a filmé des otaries en train de jouer à des jeux vidéo. Et si c'est (vraiment) très mignon, c'est aussi d'une importance capitale.

La marine américaine utilise depuis longtemps des mammifères marins pour certaines opérations de sauvetage en mer ou d'exploration. Par exemple, des dauphins sont utilisés pour détecter les mines marines et les otaries sont également formées par le programme des mammifères marins de la marine américaine pour ces tâches.

Et lorsqu'ils ne travaillent pas, ces animaux ont eux aussi droit à une petite pause détente en jouant par exemple aux jeux vidéo.

Pas de panique chers défenseurs de la cause animale, leur bien-être est assuré par des scientifiques du Naval Information Warfare Center et de la National Marine Mammal Foundation. Afin de maintenir les animaux en bonne santé et de les divertir, ils sont également stimulés sur le plan cognitif avec un système, développé pour leur permettre de jouer à des jeux vidéo.

Le jeu vidéo procure du plaisir aux otaries

Toujours selon la marine, les otaries prennent plaisir à jouer aux jeux vidéo. Après avoir appris et compris le système et les commandes grâce à un entraînement ciblé, elles auraient parfois envie d'y jouer volontairement, sans même être motivées par une petite friandise. Et elles s'améliorent de jour en jour, deviennent plus rapides et plus habiles et résolvent même des jeux complexes.

