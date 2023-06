Vidéo: watson

Voici ce qui le rend unique au monde

D'après la télévision d'Etat chinoise, ce panda blanc serait l'unique spécimen albinos au monde.

La télévision d'État chinoise China Central Television a récemment diffusé des images uniques de la faune qui réside au sein de la réserve naturelle de Wolong, dans le sud-ouest du pays. Un spécimen en particulier a été mis en avant : un panda géant. Rien d'inhabituel à cela, la réserve ayant été créée spécifiquement pour protéger ces animaux. Cependant, ce panda est exclusivement blanc, et il pourrait bien être le seul au monde.

On estime qu'il ne reste plus qu'environ 2 000 pandas à l'état sauvage, qui ont tous la Chine pour habitat. Plus de 150 d'entre eux, dont ce spécimen, vivent dans la réserve de Wolong, dans la province du Sichuan. La réserve a été créée en 1963 spécifiquement pour protéger ces animaux.

Selon les médias chinois, l'animal visible sur les images pourrait être le seul spécimen albinos au monde. On estime qu'il a cinq ou six ans. Il avait été photographié à l'aide d'un piège en 2019, mais les enregistrements faits à l'époque étaient beaucoup moins détaillés qu'ils ne le sont aujourd'hui.

