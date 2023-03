L'acteur et politicien, aujourd'hui âgé de 75 ans, a un message fort contre la haine et l'antisémitisme croissants dans le monde (surtout online). image: capture d'écran YouTube

Schwarzy a visité Auschwitz et il a quelque chose à dire

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Arnold Schwarzenegger s'adresse aux personnes facilement influençables qui pourraient être attirées par des groupes extrémistes.

La haine a toujours été le moyen le plus simple, l'Histoire le prouve. Arnold Schwarzenegger l'explique dans une vidéo sur Twitter et met en garde contre les idéologies discriminatoires et les mythes complotistes racistes.

L'acteur et ancien gouverneur de Californie s'adresse à ceux qui ont «peut-être déjà trébuché dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens» dans une vidéo publiée ce lundi.

Visite à Auschwitz

Dans la vidéo, l'homme de 75 ans décrit ses impressions sur une récente visite au camp de concentration d'Auschwitz et demande: «Comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise?» Il rappelle que les mouvements fondés sur la haine comme le régime nazi ou le régime d'apartheid sud-africain: «Tout au long de l'Histoire, la haine a toujours été le chemin le plus facile, le chemin de la moindre résistance», déclare Schwarzenegger. «Il est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire à un problème que d'améliorer les choses par soi-même. Mais pour être clair: vous ne trouverez jamais le succès au bout de ce chemin.»

