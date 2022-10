Le nouvel IPad Pro d'Apple est disponible et voici ce qu'il faut savoir

Le nouvel IPad du géant américain vient tout juste de sortir et est disponible en précommande sur le site internet d'Apple. Plusieurs nouveautés ont été présentées. On fait le tour et on vous explique tout.

Mardi 18 octobre, Apple a présenté la nouvelle gamme d'IPad Pro. Bien qu'aucun grand événement n'ait été organisé – contrairement à la présentation de l'iPhone 14 – le géant américain de la Tech a, toutefois, travaillé dur pour présenter une mise à jour qui en ravira plus d'un, relate le site spécialisé techadvisor.



Il faudra, cependant, attendre jusqu'au 26 octobre pour mettre la main sur ce nouveau petit bijou.



Quand pourrez-vous acheter le nouvel IPad Pro?

Déjà disponible en précommande, l'appareil sera disponible dans les boutiques d'Apple dès le mercredi 26 octobre 2022.



Il est disponible en deux tailles: 11 pouces et 12,9 pouces, comme c'est déjà le cas pour les anciens modèles.

Combien coûte le nouvel IPad Pro?

Selon les informations notées sur le site Apple, l'IPad Pro 11 pouces est disponible dès 929 francs. Quant au modèle de 12,9 pouces, vous pourrez l'avoir à condition de dépenser 1249 francs. En comparaison, le plus cher des MacBook Air coûte près de 1390 francs.

Cette nouvelle gamme affiche une augmentation tarifaire d'une centaine de francs de plus comparée à celle de l'année dernière.

Un nouveau processeur

Il s'agit de la puce M2. Grâce à ce nouveau système, l'appareil sera, entre autres, plus rapide. «En effet, la puce M2 est dotée d'un processeur 8 cœurs plus grand et 15 % plus rapide que la M1», selon techadvisor.

Une puissance particulièrement destinée aux esprits créatifs: «Tout un studio de cinéma entre vos mains», écrit d'ailleurs Apple sur son site internet.

L'Apple Pencil

Autre nouveauté: l'Apple Pencil que le géant américain de la Tech décrit comme le nouvel accessoire indispensable.

En effet, selon Forbes, la nouvelle génération d'Apple Pencil apporte quelques subtilités:

Précision: lorsque vous survolez votre Apple Pencil au-dessus de l'iPad Pro, il sera détecté et affichera un aperçu de l'endroit où votre stylet va toucher l'écran.

lorsque vous survolez votre Apple Pencil au-dessus de l'iPad Pro, il sera détecté et affichera un aperçu de l'endroit où votre stylet va toucher l'écran. Rapidité: l'Apple Pencil sera également plus rapide dans l'exécution, par exemple avec la conversion du texte.

Cette deuxième génération d'Apple Pencil fonctionne également avec l'iPad mini et l'iPad Air. Attention toutefois, cette nouvelle fonctionnalité est exclusive à l'iPad Pro et nécessite la mise à jour iPadOS 16.