Parmi les nouveautés de la mise à jour iOS 15.4 d'Apple, des emojis inédits. Image: AP

3 nouveautés de la dernière mise à jour Apple

Disponible au téléchargement depuis lundi, la mise à jour iOS 15.4 débarque sur iPhone, iPad et iPod touch. Voici les nouveautés au programme.👇

Avec le lancement du nouvel iPhone SE, Apple a dévoilé lundi la nouvelle version de son système d'exploitation. C'est une des mises à jour les plus importantes depuis le lancement de l'iOS 15 l'autonome dernier. Parmi les nouveautés, on retrouve de nouveaux émojis et l'utilisation de face ID avec le masque.

De nouveaux emojis

Les nouveaux emojis sont enfin arrivés. Parmi les plus attendus, on retrouve le «cœur avec les doigts», le «garde à vous» et «l’homme enceint», qui a fait polémique dans la sphère conservatrice. Il y aura aussi plusieurs options pour rendre d'anciens emojis plus inclusifs.

Face ID fonctionne avec le masque

Plus de deux ans après le début de la pandémie, Apple a enfin trouvé une solution quant au port du masque. Avec cette dernière mise à jour, plus besoin d'enlever le masque pour déverrouiller votre iPhone. L'iPhone pourra vous reconnaître notamment en analysant le contour de vos yeux.

Malheureusement, cette option est uniquement réservée à ceux qui possèdent un iPhone 12 et 13. Celles et ceux qui utilisent un iPhone X, XS, XR ou 11 devront malheureusement continuer de baisser leur masque pour être reconnus par leur smartphone.

Universal Control est arrivé

Annoncée il y plus d'un an en juin 2021, c'est une fonction qui permet tout simplement d'utiliser un Mac et un iPad avec des périphériques en commun. Par exemple, utiliser le trackpad ou le clavier de son Mac sur son iPad… sans aucune configuration nécessaire. 👇

(arz)