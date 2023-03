dr

Cette app de dating prétend n'avoir que des «hommes bien» et c'est un problème

Hulah est sur le marché depuis seulement deux semaines et se targue de vouloir révolutionner l'expérience sur les applications de rencontre - mais uniquement pour les femmes.

Sabeth Vela Suivez-moi

Plus de «Société»

Lorsque l'on parle d'applications de rencontre, beaucoup pensent à Tinder, Bumble ou Hinge. Mais il en existe d'autres qui comptent bien se faire rapidement un nom, en promettant notamment le grand amour. C'est le cas de Hulah. Une nouvelle venue qui emprunte une toute autre voie que Tinder et consorts.

«Je pensais que les hommes bons n'existaient plus» La créatrice de l'application Heather Hopkins

La créatrice de l'application, Heather Hopkins, a expliqué dans un TikTok comment l'application fonctionne et comment lui est venue l'idée de la développer: «Je pensais que les hommes bons n'existaient plus, jusqu'à ce que je réalise que j'en connaissais tout de même quelques-uns. C'est pourquoi j'ai développé une application de rencontre dans laquelle les femmes sont payées en monnaie numérique lorsqu'elles recommandent des hommes de qualité et les ajoutent à l'application.»

Ce qui a inspiré la créatrice de Hulah pour créer l'application:

Vidéo: extern / rest

Heather Hopkins entend créer une expérience de rencontre avec la «crème de la crème» de la gent masculine.

Comment ça fonctionne

Si vous êtes un homme et que vous êtes validé par une femme comme boyfriend potentiel, vous gagnez votre place sur Hulah. Vous recevrez un code qui vous permettra de vous inscrire sur l'application.

Si vous vous comportez «bien» en swipant, vous pouvez emmagasiner ce qu'on appelle des «points de gentleman» de la part des femmes que vous rencontrez en ligne. Plus vous gagnez de points, plus vous avez de chances d'obtenir un rendez-vous.

Que pensez-vous de cette application? Je ne trouve pas ça normal. J'aime bien le concept. Si ça peut faire un peu de tri, pourquoi pas.

Hulah ne fait pas l'unanimité

Alors que de nombreuses femmes applaudissent le concept de Hulah, l'application fait l'objet de nombreuses critiques. Certains utilisateurs et utilisatrices écrivent sur TikTok qu'une telle application ne serait jamais lancée sur le marché si les rôles étaient inversés. Beaucoup estiment que l'évaluation de ce qu'on appelle un «homme bien» est très subjective et ne dit rien sur le fait que l'homme soit vraiment une bonne personne.

D'autres sujets sur les rencontres

20 profils Tinder très directs pour être sûr de matcher

1 / 22 20 profils Tinder très directs pour être sûr de matcher

Si on était honnête au premier date Tinder