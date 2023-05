Il mange une œuvre d'art à 120 000 dollars

Dans un musée de Séoul, un étudiant a décroché une banane du mur et a mangé l'œuvre d'art. Une histoire qui rappelle étrangement celle d'Art Basel à Miami.

Plus de «Société»

Un article de

Un étudiant en art sud-coréen fait sensation sur l'internet. Il a mangé une banane dans un musée. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle banane. Il s'agit de l'œuvre d'art appelée «Comedian» de l'artiste italien Maurizio Cattelan actuellement exposée au Leeum Museum of Art de Séoul (Corée du Sud).

Cette installation comprend une banane et du scotch de carrossier. Selon les instructions de Maurizio Cattelan, le fruit doit être remplacé tous les deux ou trois jours. L'artiste italien mondialement connu avait vendu son œuvre il y a quelques années à un collectionneur français pour 120'000 dollars.

Filmée par un ami de l'étudiant, la vidéo montre Noh Huyn-soo en train de décoller le scotch du mur, de manger la banane et de recoller ensuite la peau sur le mur.

La vidéo en question:

Vidéo: twitter

Selon The Korea Herald, l'étudiant a déclaré qu'il n'avait pas pris de petit-déjeuner le matin même et qu'il avait faim... Et comme par hasard son ami a filmé la scène. Plus tard, il a toutefois ajouté qu'il s'était dit que «détruire une œuvre d'art contemporaine pouvait aussi être une œuvre d'art». Pour lui, remettre ensuite la peau de banane en place était une «façon amusante de voir les choses».

En réalité, l'étudiant n'a rien inventé puisqu'il a reproduit le geste de l'artiste américain David Datuna qui avait fait le buzz en 2019 à Art Basel Miami. Il avait appelé cette action «Hungry Artist» («artiste affamé»). Selon The Guardian, son geste était un coup de gueule pour dénoncer les artistes qui se font autant d'argent avec une simple banane.

Pour en revenir à notre étudiant sud-coréen copycat, le musée s'abstient de prendre des mesures contre lui. Selon le rapport, l'artiste italien aurait déclaré que l'action ne le concernait pas et que cela pouvait arriver. C'est pour cela qu’aucune action en justice ne sera engagée. (t-online)

Art Basel en 1970, c'était comme ça:

1 / 9 art basel 1970 source: keystone / keystone

En parlant de bananes...