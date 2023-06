Ava Matthey évolue dans la culture drag depuis 2012. Son alter-ego, Moon, naît en 2016. instagram

Cette Suissesse va intégrer un célèbre concours de drag queen sur France 2

Samedi, la Suissesse a annoncé intégrer la prochaine saison du célèbre concours de drag queen diffusé sur France 2. Son ambition: révolutionner l'expression artistique en Suisse.

Plus de «Société»

La prochaine gagnante de Drag race sera-t-elle suisse? Tous les espoirs reposent désormais sur un nom: «Moon». Samedi 3 juin, sur son compte Instagram, la Genevoise a annoncé concourir à la seconde saison du concours télévisé de drag queen. Avec cette participation, l'artiste devient la première candidate helvète à intégrer la célèbre émission de France.tv Slash, la plateforme 18-30 ans de France 2.



«Tellement reconnaissante de mettre la Suisse sur la DragRace map» Moon, Drag queen genevoise instagram

Volonté de «changer les choses»

Alors qu'Ava Matthey, de son vrai nom, évolue dans la culture drag depuis 2012, son alter-ego, Moon, naît quant à lui en 2016. Après avoir notamment performé en France, au Royaume-Uni, en Espagne, et en Islande, la drag queen de 32 ans est aujourd'hui considérée comme l'un des visages de cet art en Suisse. Une aubaine pour cette femme trans qui fait du drag une affaire «politique», clamait-elle sur Tataki, en 2021. Deux ans plus tôt, Moon manifestait déjà dans Out news global, un média spécialisé dans les sujets LGBTQIA+, une volonté de révolutionner le genre dans sa ville natale:



«Actuellement, le drag n'est pas une forme d'art durable à Genève. Les artistes ne peuvent pas vraiment en vivre dans cette ville. [...] Mais je reste tellement fière d'être une drag queen ici, tout en sachant que je pourrais changer les choses»

Moon, draq queen genevoise out news global

D'autres stars du domaine

Moon peut compter sur Drag race 2 pour l'aider dans cette ambition. L'adaptation française de l’emblématique émission américaine RuPaul’s Drag Race a été lancée en 2021, sur France.tv Slash. Dès sa première diffusion, elle a été suivie par plus de 2,6 millions de fois, devenant ainsi le troisième programme le plus suivi en 2022 sur la plateforme de France 2.



Pour la seconde édition du concours, Moon se disputera la couronne de «prochaine grande reine du drag français» aux côtés de 10 autres candidates. On compte parmi celles-ci des figures du drag hexagonal, à savoir la star du voguing Keiona, la tête d’affiche du film Trois nuits par semaine Cookie Kunty ou encore le duo comique Rose et Punani concourant, ici, l’une contre l’autre. La date de diffusion n'a pas encore été dévoilée. La grande gagnante de la saison 1 avait été Paloma (Hugo Bardin), une drag queen et un réalisateur français. (mndl)