La Suisse va vivre une pleine lune exceptionnelle très bientôt

En ce mois d'août, la Suisse va vivre non pas une, mais deux pleines lunes très spéciales. Et il y a une surprise! On vous explique tout.

Quand aura lieu la pleine lune en août?

Mardi 1er août aura lieu la 8e pleine lune de l'année 2023, placée sous le signe du Verseau! Selon Alarme météo, elle atteindra son apogée à 20h32, heure suisse. S'il s'agit de la 8e de l'année, c'est surtout la première des deux survenant au cours du mois d'août.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 1er août 2023?

Cette pleine lune est surnommée la «Pleine lune de maïs», ou «Pleine lune d'Orge». Elle représente la période pendant laquelle les champs sont semés et donc cultivés.

Les Amérindiens l'appellent la «Pleine lune de l'Esturgeon». Cette espèce de poisson est en pleine migration et donc facile à pêcher.

L'Esturgeon, c'est ça 👇 Image: Shutterstock

Pourquoi la pleine lune du 1er août 2023 est-elle exceptionnelle?

C'est là que les choses deviennent intéressantes. La «pleine lune de maïs» sera couplée d'une Super lune. Elle sera donc très proche de la Terre, soit à une distance de 358 884 km de distance.

C'est quoi une Super lune? Une super lune désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. wikipédia

Autre fait d'exception, la pleine lune du 1er août 2023 aura lieu au même moment que les Perséides, promettant ainsi un spectacle magnifique dans le ciel suisse. Cette pluie d'étoiles filantes a commencé le 17 juillet et s'achèvera le 24 août 2023.

Notez également que le Projet Perséides est de retour en Suisse! Pour cette 5e édition, près de 500 communes ont été invitées à éteindre leur éclairage public le temps d’une nuit pour observer ce magnifique spectacle.

Comment observer la pleine lune du 1er août 2023?

Pour profiter au maximum de la pleine lune, il est toujours conseillé de s'éloigner un maximum de la ville. Privilégiez donc la campagne et les zones non éclairées pour être témoin non seulement de cette pleine lune, mais aussi de la pluie d'étoiles filantes!

