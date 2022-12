Vidéo: watson

Elle pète les plombs parce que ses enfants ont disparu: voici où ils étaient😅

Une mère de deux enfants est devenue violente en réalisant qu'elle avait perdu ses enfants à l'aéroport de Miami.

Une scène particulièrement lunaire s'est déroulée à l'aéroport de Miami, en Floride, ce mardi 20 décembre. Camila McMillie, 25 ans, voulait voler d'Alabama à New York avec ses deux enfants. Lors d'une escale à Miami, elle s'aperçoit soudain à la porte d'embarcation que ses enfants ont disparu. Bruyamment, elle s'est d'abord excitée contre le personnel de la compagnie aérienne American Airlines, puis elle a commencé à se révolter. Voyez par vous-même😳:



Vidéo: watson

Camila McMillie a finalement été arrêté par les douaniers américains, mais seulement après avoir détruit environ pour 10'000 dollars d'équipement. La police a ensuite pris les choses en main et elle fait désormais face à des accusations de coups et blessures graves, d'actes criminels et de comportement contraire à l'ordre public. (lzo)

Plus de vidéos dans les aéroports

Il casse son skate en deux pour le prendre gratuitement dans l'avion

Vidéo: watson

Des fêtards s'enjaillent en plein vol

Vidéo: watson

Ce passager passe le test des bagages à main d'EasyJet haut la main

Vidéo: watson

Les vacances: attentes vs réalité

1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité

Un F-35 s'écrase alors qu'il est déjà au sol