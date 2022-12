Ce bébé naît avec une queue qui a continué de grandir

Une petite fille est récemment devenue le premier bébé du Mexique à naître avec une excroissance au-dessus du coccyx. S'il n'y avait a priori aucune inquiétudes à avoir d'après les médecins, les choses se sont révélées plus compliquées huit semaines plus tard.

C'est l'histoire insolite du jour. Dans un hôpital de Nuevo Leon, au Mexique, une petite fille a récemment vu le jour avec une particularité qui a attiré toute l'attention des médecins: une queue semblable à celle d'un animal.

Placée au-dessus du coccyx, comme l'a rapporté le Daily Mail vendredi dernier, l'excroissance mesurait 5,7 centimètres de long et 3 à 5 millimètres de diamètre. D'après le rapport médical qui en a été fait par après:

«La structure était douce, couverte de peau et de poils fins, elle pouvait être bougée sans douleur, mais ne remuait pas spontanément» Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Causes inconnues

Selon le corps médical qui a publié l'événement dans le Journal of Pediatric Surgery Case Reports, aucun scientifique n'a pu expliquer l'origine d'une telle formation. Les médecins ont déclaré que la petite fille née par césarienne était venue au monde à terme et qu'il n'y avait eu aucune complication au cours de la grossesse.

Un scanner a révélé que l'imposante «pseudo-queue», comme on la nomme en termes médicales, ne résultait pas non plus d'une malformation de sa colonne vertébrale. Quant aux parents, ils étaient tous deux en très bonne santé et n'avaient jamais observé de fait similaire au sein de leur famille respective.

Il faut dire que cet événement est extrêmement rare... D'après le rapport publié par les scientifiques, le cas de ce nouveau-né serait le premier jamais enregistré au Mexique. Au niveau mondial, le Daily Mail ajoute que seules 195 «vraies queues humaines» ont été recensées dans l'histoire de la médecine. La plus longue d'entre elles mesurerait 20 centimètres.

La petite Mexicaine ne présentant aucun signe inquiétant, elle a rapidement été renvoyée à la maison avec sa queue intacte. Laquelle cependant a, deux mois plus tard, poussé de 0,8 centimètres. Inquiets que la situation prenne une ampleur incontrôlable, les parents sont retournés à la maternité afin que l'excroissance soit retirée chirurgicalement de leur enfant. Aujourd'hui, la famille se porte bien.

(mndl)