Vous pensez avoir tout vu? Sorry, non: voici le «shower make-up»

Cette nouvelle tendance beauté va vous faire hausser un sourcil très fort.

Alors qu'on pensait avoir fait le tour des tendances beauté puisqu'on revient à ce qui se faisait dans les années 80, 90, 2000, avec du mat, du gloss, du contour des lèvres, de l'eyeliner jusqu'aux tempes, du glow, re du mat et j'en passe, Huda Kattan, la «papesse du maquillage» a décidé de partir en couilles sur un concept dont on n'avait pas forcément besoin: le shower make-up.

Pour les lecteurs pas très open sur l'anglais, shower = douche et make-up = maquillage. Jusque-là, on voit l'idée, on se représente la tête qu'on a en sortant de la douche. All good.

Mais qu'est-ce donc que cette sorcellerie?

Huda Kattan, fondatrice de la marque Huda Beauty et «papesse du maquillage», donc, a publié sur TikTok un tuto dans lequel elle nous explique qu'elle ne se trouve jamais aussi belle que quand elle est dans la douche. Oui, c'est contradictoire pour quelqu'un qui a fait fortune sur le fait de se peindre le visage. Whatever.

Quand Huda Kattan tente de vous convaincre. 👇🏽

Ça m’oppresse, les gros plans. Image: capture d'écran tiktok

«Il y a beaucoup de tendances make-up bizarres en ce moment, 'crying make-up', 'cold make-up'. Mais ce que je préfère, c'est ce à quoi je ressemble dans la douche... Je sais, ça sonne bizarre» Huda Kattan, «papesse du maquillage» et fondatrice de Huda Beauty

Accrochez-vous, c'est parti

Dans sa vidéo, la «papesse» nous montre comment reproduire ce style: on mélange son fond de teint à une dose de crème hydratante et on mise à fond sur tout ce qui fait briller les joues, le front, le menton, le dessus de la lèvre, histoire que ça ressemble à de l'eau. Ah.

Donc ça, c'est «de l'eau». 👇🏽

On est dubitatif. image: capture d'écran tiktok

On huile les cheveux, il faut que ça ait l'air gras mouillé, on rajoute encore de la poudre qui brille, on s'en met aussi sur le haut de la poitrine, on use (et on abuse) du crayon et du rouge à lèvres (car oui, c'est exactement ce qu'on fait sous la douche, n'est-ce pas?). On se colle les cils entre eux avec le mascara pour faire comme s'ils étaient mouillés, on rajoute du gloss sur les lèvres...

Faut que ça shine. 👇🏽

Molo sur les paillettes, quand même. Image: capture d'écran tiktok

Ensuite, il y a une étape où on se peint littéralement l'intérieur de la main (j'ai pas compris), on se tamponne les joues avec le truc qu'on s'est étalé dans la paume et grosso modo, c'est fini.

Elle a vraiment fait ça. 👇🏽

Tell me whyyyyyy! Image: capture d'écran tiktok

Ta-daaa! Mesdames zé Messieurs, sous vos yeux zébahis, voici donc the final look, le SHOWER MAKE-UP!

«The next big thing» selon la dame qui brille. 👇🏽

Ah oui, tout comme dans la douche. Image: capture d'écran tiktok

Sous la vidéo, les internautes sont nombreux à commenter. Si la plupart adoube le résultat final, beaucoup soulignent qu'ils n'ont malheureusement pas tout à fait cette tête sous la douche. Mais c'est un détail que l'Histoire avec un grand H ne retiendra pas.

Vous voulez voir la dame en mouvement? 👇🏽

Vidéo: watson

Le pire, c'est que ça marche

Par «ça marche», entendez «le hashtag #showermakeup a déjà été vu plus de 4,2 millions de fois sur TikTok. On ne prétend pas ici que ça fonctionne dans le sens «oh woaw, on dirait vraiment qu'on sort de la douche». Mais en tout cas, sur le réseau social, de nombreux internautes ont tenté de reproduire ce look et partagent leurs résultats avec plus ou moins de réussite.

Vous vous demandez toujours quel est le lien entre ce look et la douche? Mmhh, il n'y en a pas. Soyons honnêtes, si on avait vraiment ce genre de glow en sortant de la douche, on ne se maquillerait pas.

Cette tendance, ça vous inspire quoi? La dame nous prend pour des jambons avec son tuto qui n'a rien à voir avec la tête qu'on a sous la douche! Alors certes, ça n'a pas grand-chose à voir avec le visage qu'on a sous la douche, mais c'est assez joli. Bah, de toute façon, c'est comme ça que ça marche dans le monde éphémère et infini des tendances, non? J'en peux déjà plus de 2023.

L'année va être longue, je suis d'accord.

Allez, courage!

