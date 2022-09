Quelles villes suisses abritent le plus de millionnaires au monde?

En 2022, les Etats-Unis dominent le top 20 des villes les plus riches du monde. Mais la Suisse ne démérite pas: deux cantons figurent également dans le très réputé classement Henley publié ce jeudi. Lequel note qu'une autre région helvète commence à pointer le bout de son nez.

Il fait partie des classements parmi les plus attendus de l'année. Chaque trimestre, le cabinet londonien en conseil Henley & Partners publie sa liste des villes les plus riches du monde. Dans son dernier top 20 publié jeudi 15 septembre, la Suisse peut se targuer d'y voir figurer deux villes.

Ce n'est, toutefois, rien comparé au mastodonte que constituent les Etats-Unis. Entre mars et juin 2022, ce dernier a dominé le classement des villes où se trouvaient le plus de millionnaires, avec six villes américaines répertoriées. Découvrez le classement qui compte une dizaine d'autres pays.

Les villes les plus riches du monde en 2022:

New York (aux Etats-Unis) Tokyo (au Japon) San Francisco (aux Etats-Unis) Londres (au Royaume-Uni) Singapour (à Singapour) Los Angeles et Malibu (aux Etats-Unis) Chicago (aux Etats-Unis) Houston (aux Etats-Unis) Pékin (en Chine) Shanghai (en Chine) Sydney (en Australie) Hong Kong (à Hong Kong) Francfort (en Allemagne) Toronto (au Canada) Zurich (en Suisse) Séoul (en Corée du Sud) Melbourne (en Australie) Dallas et Fort Worth (aux Etats-Unis) Genève (en Suisse) Paris (en France)

Pourquoi Zurich est l'une des villes suisses les plus riches du monde?

Si Zurich et Genève se sont hissées dans le top 20 des villes les plus riches du monde, ce n'est pas un hasard. Selon le classement Henley, toutes deux constituent «des plaques tournantes internationales» du domaine bancaire pour l'une, et du secteur diplomatique pour l'autre.

Zurich abrite en effet de nombreuses banques privées qui ont servi – et servent encore aujourd'hui – des familles «parmi les plus riches du monde». Henley & Partners cite spécifiquement Credit Suisse, Julius Baer et UBS qui possèdent leurs sièges dans le canton suisse alémanique. Avec 105 100 millionnaires, 258 centimillionnaires et 12 milliardaires sur le territoire, Zurich a définitivement sa place dans le top 20.

Et pourquoi Genève fait partie des villes suisses les plus riches du monde?

De son côté, Genève montre aussi de sérieux arguments. Toujours si l'on en croit le classement Henley, la ville au bout du lac abrite «une concentration particulièrement élevée de millionnaires», avec 90 300 millionnaires. Elle compte également 345 centimillionnaires et 16 milliardaires, indique le rapport.

Siège de l'Organisation des nations unies (ONU), le canton romand est également connu pour son économie dominée par les horlogers de luxe tels que Patek Philippe, Pictet et Rolex et les banques privées comme le groupe Edmond de Rothschild, Lombard Odier et Bordier & Cie.

Une autre ville suisse pourrait changer la donne

Le classement Henley indique certaines autres villes intéressantes sur la liste à croissance rapide et inclut une autre ville suisse: Lugano. La région tessinoise se révèle de plus en plus populaire, les années passant, pour les retraités aisés d'Europe et d'ailleurs.

Pour fournir ces données, Henley & Parteners s'est basé sur les chiffres de la société de renseignement sur la richesse, New World Wealth. Selon le cabinet londonien, c'est actuellement la seule société de recherche indépendante connue qui mesure ce type de données au niveau international. A noter que le classement a inclus Zurich et Genève en tant que cantons, non en tant que villes. (mndl)