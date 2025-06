Si vous cherchez des essences végétales robustes et qui ne mourront pas au contact de l'eau du robinet, vous êtes au bon endroit. Image: Shutterstock / Unsplash, montage watson

Vous tuez toutes vos plantes? En voici 10 qui vous résisteront

Aux infortunés qui ne parviennent pas à maintenir une plante en vie plus d'une semaine ou qui jouent systématiquement de malchance avec leurs compagnons feuillus, n'ayez crainte. Voici une sélection d'essences qui sauront faire fi de vos maladresses et de votre manque d'expérience.

On connaît tous ce schéma: vous partez faire vos courses et, au moment de rentrer, entre les caisses et la sortie du magasin, vous tombez sur un magnifique spécimen végétal qui s'accorderait parfaitement avec la décoration de votre salon.

Alors, ni une, ni deux, vous ramenez à la maison une nouvelle plante. Cette dernière ne se doute de rien, mais elle sera probablement la prochaine victime du syndrome de «mort soudaine» qui semble frapper votre logis comme une malédiction, et que les jardiniers du dimanche de par le globe connaissent bien.

Vous êtes cependant en veine: l'horticulteur complet qualifié qui écrit ces lignes (oui, vraiment!) vous dresse une liste de 10 essences végétales qui sauront résister à vos oublis d'arrosage, à un rempotage tardif et même à une chute dans les escaliers.

Le Pied d'éléphant

🪴 Beaucarnea recurvata

Très décoratif et originaire du Mexique, le Beaucarnea est une plante robuste à croissance lente pourvue d'un tronc conique singulier qui offre à la plante une formidable capacité de rétention d'eau. Il ne requerra que peu d'attention de votre part, avec des arrosages espacés en été (2-3 semaines) et très ponctuels en hiver (tous les mois). Le Beaucarnea est habitué aux climats arides, et sa seule réelle exigence sera un emplacement baigné de lumière.

J'ai personnellement fait tomber accidentellement une poêle chaude sur le mien, et n'ai eu en représailles qu'une moitié de feuille sèche, que j'ai aussitôt enlevée.

Plus vous le laissez tranquille, mieux il se porte. Image: Shutterstock

L'Asperge à faucilles

🪴 Asparagus falcatus

En dehors d'un peu de chaleur et des arrosages relativement réguliers, l'Asparagus falcatus n'a pas de grandes exigences. Il est indéniable qu'une attention minimale est nécessaire afin d'assurer son bon développement, mais si vous veniez à omettre de vous en occuper quelques temps, les dégâts devraient être tout à fait rattrapables.

Comprenez par là qu'à moins d'un départ de vacances de trois semaines ou d'un placement dans votre frigo, vous ne devriez pas avoir trop de mal à cohabiter avec cette charmante plante verte.

Ce végétal nécessite certes plus d'eau que le précédent, mais il saura vous pardonner de nombreux manquements. Image: Shutterstock

Le Dracéna odorant

🪴 Dracaena fragrans 'Compacta'

Décoratif, facile d'entretien et parfait pour les emplacements mi-ombragés de votre appartement ou maison. Originaire de Madagascar, le Dragonnier supporte bien les périodes de sec ainsi que les périodes humides, ce qui vous laisse de la marge sur votre fréquence d'arrosage.

Le Dracaena fragrans 'Compacta' a une pousse lente et ne devrait pas vous inquiéter avec une soudaine et inexpliquée apparition de feuilles brunes. Dans le monde végétal, c'est le colocataire parfait pour ceux qui n'ont pas les yeux rivés quotidiennement sur l'état de leurs plantes.

Pas d'inquiétudes, la plante n'émet pas d'odeur notable. Image: Shutterstock

Le chlorophyton chevelu

🪴 Chlorophytum comosum

Vous le connaissez certainement déjà, mais le Chlorophytum n'est pas aussi commun dans les chaumières sans raison: très vigoureux et possédant des capacités d'adaptation largement imputées aux mauvaises herbes, il peut orner une table, avant de coloniser la moitié de votre espace de vie.

Pourvu de tiges très gaillardes appelées stolons, il s'agit en réalité de son mode de reproduction asexuée: chaque petite touffe ainsi produite le long de ces lianes peut, au contact d'un substrat favorable, devenir un individu à part entière. Vous pourriez bien, à partir d'un seul spécimen, vous retrouver avec toute une colonie de petites fougères au feuillage panaché.

Très vigoureux, le Chlorophytum peut se démultiplier à une cadence impressionnante. Si vous en tuez un, vous aurez toujours avec vous sa descendance. Image: Shutterstock

Le Cactus de Noël

🪴 Schlumbergera truncata

Si vous êtes capable de faire l'impasse sur son esthétique, que l'on associe par habitude à la période de Noël, vous serez agréablement surpris de constater à quel point cette plante, aussi appelée «Pince de crabe», est résiliente. Elle est même capable de développer des racines aériennes, visibles à la base de ses feuilles, afin de mieux encaisser les périodes de sécheresse.

Généralement, le Cactus de Noël a une croissance plutôt lente, avec un pic de vigueur au printemps. S'il est un moment de l'année où votre Schlumbergera aura besoin d'un petit peu d'attention, c'est bien là. Du reste, le manque d'entretien, même extrême, saura être compensé. Même effondrée et brune, cette plante peut reprendre son élan de vie si on s'applique un petit peu.

Plante grasse très en vogue durant la période des Fêtes, on aurait pourtant tort de considérer le Cactus de Noël comme une espèce fragile. Image: Shutterstock

Le Cycas, ou Sagoutier

🪴 Cycas revoluta

Avec une croissance lente, peu d'exigences et d'entretien, le Cycas doit impérativement intégrer votre liste de shopping si vous êtes à la recherche de LA plante parfaite pour harmoniser vos pièces à vivre. Méfiez-vous cependant, trop de soleil direct peut l'endommager. Afin de garantir un épanouissement idéal, il faudra compter environ un arrosage par semaine en été et toutes les deux semaines en hiver, même si des oublis réguliers ne devraient pas signifier le décès de votre amie feuillue.

Il convient également de mentionner que le Sagoutier peut atteindre deux mètres de hauteur au bout de quelques années. Mais, si cela devait vous arriver, ne serait-ce pas là, in fine, la rançon du succès? Pour vous, qui n'étiez jusqu'ici pas autorisé à vous approcher d'une touffe de chiendent, de peur de la faire dépérir?

Le Cycas, imbu de sa propre beauté, se complaît aussi devant son propre reflet, qu'il scrute avec une fierté bordant la flagornerie. Image: Shutterstock

L'Orchidée papillon

🪴 Phalaenopsis cultivars

La présence de l'Orchidée dans ce classement peut surprendre et pourtant: ce sont des plantes qui ne doivent être arrosées au maximum qu'une fois par semaine en été, qui ne nécessitent pas que l'on s'occupe d'elles constamment et qui ont développé, via leurs racines recouvertes d'un tissu spécial appelé velamen radicum, une très forte capacité d'adaptation hydrique. Pensez simplement à éviter l'ensoleillement direct. Dans leur environnement naturel, ces fleurs poussent au creux des branches d'arbres, sous les canopées, donc protégées du soleil.

Quand les hampes florales fanent pour la première fois, il suffit de couper la tige à une intersection ou un nœud pour que la plante reparte la saison suivante. S'il s'agit d'une seconde floraison (déjà bravo, cela signifie que, manifestement, tout se passe bien), coupez plus bas, au niveau des feuilles.

Une Orchidée qui termine sa floraison ne se jette pas comme une fleur coupée! Laissez-lui le temps de se refaire et, en attendant, profitez de l'aspect «plante verte» qu'elle adopte! Image: Shutterstock

Le Dragonnier de Madagascar

🪴 Dracaena marginata

Immanquable dans l'ensemble des jardineries, le Dracaena marginata plaît par la diversité de son feuillage selon les hybridations disponibles dans le commerce. Il existe des variétés à feuilles sombres, claires, panachées de jaune, ou pourvues d'un liseré rouge, de quoi correspondre à la plupart des ambitions de décoration intérieure.

Egalement appréciable, le degré communicatif du Dragonnier ne vous laissera pas vous demander ce qui peut bien clocher. Si les feuilles sont érigées, c'est que tout va bien. Au contraire, si elles s'évasent ou pointent sans résistance vers le sol pour les espèces pleureuses, c'est qu'un manque d'eau se fait sentir. Des feuilles brunes? Il s'agit probablement d'un léger manque d'eau et/ou d'un excès d'ensoleillement. Préférez-lui un emplacement sans lumière directe.

Le bout des feuilles sèche? Il est également possible que votre Dracaena essaye de vous faire comprendre qu'il n'apprécie pas les courants d'air répétés. Image: Shutterstock

Le Figuier pleureur

🪴 Ficus benjamina

On l'admettra volontiers, le Ficus a besoin d'un petit plus d'efforts que le reste de la liste. Mais le jeu en vaut la chandelle. Avec un feuillage ornemental emblématique et un tronc décoratif souvent conduit en treillis ou serpentins, le Ficus a le potentiel d'être la pièce maîtresse de votre décoration d'intérieur.

Pour que votre Ficus se plaise à vos côtés, privilégiez un emplacement lumineux sans lumière directe et arrosez dès que le terreau est sec. Brumisez les feuilles régulièrement afin de maximiser le bien-être de votre plante (et aussi pour vous débarrasser de la poussière qui peut s'y accumuler).

Comme de nombreuses essences végétales, le Ficus est toxique pour les animaux, avec son latex irritant abondant. Image: Shutterstock

Le Yucca

🪴 Yucca elephantipes

Vous cherchez à garnir de vert l'une de vos fenêtres? Voilà qui tombe bien, car le Yucca, originaire d'Amérique centrale, ne craint pas l'ensoleillement. Comme le Pied d'éléphant, le Yucca se plaît dans les environnements secs, et ne tolérera que très peu les substrats maintenus humides. Un arrosage par mois en hiver, et pas plus de deux tout le reste de l'année.

Si vous souhaitez vous réconcilier avec le règne végétal, c'est le choix idéal. Couplez votre Yucca avec votre Beaucarnea, et vous voilà avec deux belles mains vertes. Finie la malédiction des plantes qui meurent sans raison!

Solides, résilients et autonomes dans leur gestion de besoins hydriques: les Yuccas ne vous laisseront pas tomber. Image: Shutterstock

Bonus: un sac de patates

🥔 Solanum tuberosum

Si, décidément, rien ne marche, il vous reste une solution: le sac de pommes de terre. Mettez-le dans un placard sans lumière, et, au bout de quelques semaines, admirez votre sac dont émergent en tous sens des pousses erratiques. A défaut d'être le meilleur ami des plantes ornementales, vous voilà avec un début de carrière maraîchère prometteuse!