Les gens ont remixé l'annonce radio de la BBC du décès de la Reine

Divorce compliqué: Brad Pitt a pris la cave à vin d'Angelina Jolie en otage

Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire sans fin des «Brangelina»: l'actrice intente un procès à son ex-mari pour reprendre la main sur leurs réserves communes de rosé. Une action qui s'annonce déjà pleine d'aigreur.

Les escarmouches judiciaires se suivent et ne se ressemblent pas (trop) pour Brad et Angelina. Dernière en date: une plainte déposée par l'actrice mardi à Los Angeles, afin de reprendre le contrôle du château de Miraval, le somptueux domaine viticole français acquis par le couple en 2008, du temps où il se contentait encore d'amour et d'eau fraîche. L'action en justice ne porte pas sur deux-trois malheureuses bouteilles de vin... Non. Selon Page Six et The Daily Mail, Angelina réclame à son ex-mari rien de moins que 250 millions de dollars.