Elon Musk a fait un immense bide avec sa conférence

Pendant près de trois heures, Elon Musk a présenté ces futurs projets lors de la Tesla Investor Day. Une conférence qui a laissé perplexe, malgré quelques annonces que l'on vous résume ici.

L'entreprise de construction automobile traverse une zone de turbulences depuis plusieurs mois. Et la Tesla Investor Day n'a rien arrangé pour le magnat de la tech, Elon Musk. En effet, la conférence, qui était l'un des événements les plus attendus de ce début d'année, a été un véritable flop.

Des attentes non comblées

Investisseurs, clients potentiels ou fans absolus d'Elon Musk, beaucoup sont restés sur leur faim suite à la diffusion de l'événement. Manque d'annonces, de nouveautés ou de projets concrets à présenter, l'opinion publique est unanime: la Tesla Investor Day a été décevante. Selon Slate, beaucoup attendaient notamment de nouvelles informations concernant les véhicules électriques Tesla Model 3 restylée ou encore la future compacte Model 2... En vain.

La CNBC rapporte notamment que le cours de l'action Tesla a glissé de 5% suite à l'événement.

Trois petites annonces

On retiendra toutefois quelques annonces intéressantes et notamment celle concernant le Cybertruck qui verrait également le jour avant la fin de l'année. La troisième partie du «Master Plan» d'Elon Musk pour sortir la planète des énergies fossiles a été dévoilée. Objectif? Eliminer les combustibles fossiles et convertir le monde à l’énergie durable.

«La Terre peut passer à une économie durable et le fera de votre vivant» Elon Musk

Enfin, après trois heures de conférence, Elon Musk a confirmé l'ouverture d'une nouvelle Gigafactory au Mexique, rapporte le New York Times, indiquant que Tesla y construirait un véhicule plus abordable sans pour autant donner davantage de détails. (sia)