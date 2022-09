Macron et Beyoncé ont un point commun: ils ont voulu renaître. keystone/twitter

Macron change de parti et... Beyoncé est dans le coup

Samedi, le parti de la présidentielle a changé de nom. La République en Marche s'appelle désormais Renaissance. Et Emmanuel Macron peut dire merci à Beyoncé.

«Macron, au Champ de Mars, c'est Beyoncé!» Elle ne croyait pas si bien dire, cette badaude parisienne qui, emportée par la foule coagulée autour de la réélection du président de la République en avril dernier, avait osé comparer l'incomparable.

Samedi 17 septembre, la team Macron a officiellement inauguré son nouveau parti, «Renaissance». Loin du bal, la République en Marche. Réunis au Carrousel du Louvre, samedi après-midi, militants et ténors du parti présidentiel ont débouché le champagne et l'avenir.

«C'est un nouveau chapitre de la vie politique» Le président de la République.

Un toilettage qui veut surtout dépoussiérer une République qui fut en Marche il y a cinq grosses années, pour donner de l'élan au petit nouveau dans la course (victorieuse) à l'Elysée. Cette Renaissance est désormais menée par le secrétaire général du parti, Stéphane Séjourné, 37 ans et ancien collaborateur de feu-Jupiter.

Le soutien de Beyoncé

Emmanuel Macron n'est évidemment pas le seul à désirer ardemment une Renaissance, avec un «R» majuscule. De l'autre côté de l'Atlantique, une certaine Beyoncé a eu la même idée que lui... un tantinet plus tôt (comme toujours avec les Ricains).

Le 29 juillet dernier, «Queen B» (ou «Bey», ou «Honey Bee», ou juste «B» ou encore «Yoncé», débrouillez-vous) a surpris la planète en démoulant son retour discographique avec un nouvel album baptisé... Renaissance. «J'ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie», avait-elle dit à la sortie du disque. La chanteuse avait d'ailleurs opté pour un visuel très glam: c'est-à-dire elle-même, dans un rikiki bikini futuriste et sur un cheval de cristal.

Oui, c'est moins sobre que le costard du petit prince de la finance, devenu patron de la France.

Coucou Queen B!

Jusqu'ici, vous nous direz que tout le monde a le droit de vouloir renaître, que ce soit sur une pochette d'album ou dans les statuts juridiques d'un parti politique. Pas de quoi en faire un immense pataquès.

Or, cette cosmétique politique macronienne a été un poil chahutée dans son élan par... Twitter (oui, c'est toujours de sa faute). Depuis samedi, si vous jetez un oeil aux publications gorgées de joie conquérante des militants du parti présidentielle, il se peut que vous tombiez nez à nez avec Beyoncé.

Non, en fait, c'est pire que ça:

Beyoncé... Sur son cheval. Littéralement.

Oui, oui:

LITTÉRALEMENT:

Par exemple ici: Par le très sérieux vice-président de Renaissance à l'Assemblée nationale.

Ou encore là: Maud Bregeon, la porte-parole du parti.

Vous pouvez d'ailleurs essayer vous-même: à chaque fois que vous utilisez le hasgtag #Renaissance, Beyoncé et son cheval s'inviteront sur votre publication.

Comment est-ce possible? Et bien, à l'instar de Star Wars ou la Coupe du monde de foot avant elle, Beyoncé a fait un deal avec Twitter. C'est, pour faire court, du marketing d'aujourd'hui. Le réseau social «vend» son hashtag un temps donné, comme on vendrait un spot à la TV ou un espace pub dans la rue. Sauf qu'ici, c'est un emoji, spécialement crée pour l'occasion, qui fait office d'homme ou de femme sandwich pour une marque. En l'occurrence: le nouvel album de Queen B.

Pour la petite histoire, la #présidentielle2022 du printemps dernier a également eu droit à son hashtag illustré. Là, ce n'est pas du marketing payant, mais un geste civique de Twitter, pour pousser les citoyens à voter (officiellement). En France, mais aussi aux USA (pour ne citer qu'eux).

Or, certains internautes français avaient préféré utiliser le hashtag #Election2022. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant le drapeau... américain.

La réponse de Twitter? «Nous préparions déjà les Midterms de novembre. Vous savez, il y a des dizaines d’élections chaque année dans le monde»

Comme il y a des dizaines de Renaissance dans le monde. N'est-ce pas, Emmanuel? De là à dire que Beyoncé au galop pourra redonner un peu de fraîcheur au mouvement macroniste, rien n'est moins sûr.