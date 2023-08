Notre top 15 des plus belles étoiles filantes

Image: dr

Le point culminant de l'essaim des Perséides - ou la nuit des étoiles filantes - appartient désormais à l'histoire. Dans la nuit du samedi 12 août au dimanche 13 août, on pouvait voir jusqu'à 100 étoiles filantes par heure.

Cette année, les conditions météo ont fait le bonheur des astronomes et des photographes amateurs: dans une grande partie de l'Europe, l'anticyclone nous a offert un ciel en grande partie sans nuages. De plus, contrairement à l'année dernière, la lune n'a guère gêné. En effet, elle ne s'est levée que vers 3 heures du matin et grâce à son stade de nouvelle lune, elle ne brillait pas beaucoup.

Des conditions idéales pour des clichés parfaits. Les voici:

East Sussex, Angleterre

Heppenheim, Allemagne

La voie lactée brille au-dessus d'un parc éolien près de Schleiden (Allemagne) Image: DPA

Nord de l'Allemagne

Golog, Tibet

Un météore traverse le ciel pendant la pluie de Perséides du 13 août 2023 dans la préfecture autonome tibétaine de Golog, dans la province de Qinghai en Chine. Image: imago

Allemagne

Cette image, dans laquelle de nombreux extraits de photos ont été superposés, montre le radiant des Perséides, c'est-à-dire le point de la sphère céleste d'où semblent provenir les météores. A rappeler que le radiant des Perséides se trouve dans la constellation de Persée (comme ça, vous savez tout).

Neumünster, Schleswig-Holstein

«A partir de 23 heures, le ciel s'était dégagé sur une grande partie du Schleswig-Holstein, laissant apparaître un ciel étoilé grandiose», écrit l'agence de presse allemande DPA. Image: keystone

Etats-Unis, Côte Est

Oregon, Etats-Unis

Un météore traverse le ciel près d'Elkton, dans le sud-ouest rural de l'Oregon. Image: imago

Tettnang, Baden-Württemberg

Deltebre, Espagne

Nord de l'Espagne

Antalya, Turquie

Image: imago

Colorado, Etats-Unis

Ojiya, Japon

Une étoile filante illumine le ciel nocturne d'Ojiya dans la préfecture de Niigata, au nord-ouest de Tokyo, le 14 août 2023. Image: imago

Nevada, Etats-Unis

<em>(Traduit et adapté par Chiara Lecca)