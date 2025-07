En cuisine, la duchesse de Sussex œuvre à la suite à donner avec la plateforme de streaming.

Meghan mène des discussions «délicates» sur la suite avec Netflix

Alors que le contrat de cinq ans et de 100 millions de dollars qui relie Harry et Meghan à Netflix touche à son terme, les spéculations vont bon train sur la suite. Les Sussex sont-ils sur le point de se retrouver sur la paille, alors qu'il est entendu que ce partenariat constitue l'une de leurs principales sources de revenus?

Une rumeur a défrayé la chronique, la semaine dernière, au sein de la presse people américaine. Alors que son expiration approche inexorablement, en septembre, le partenariat entre les Sussex et Netflix est menacé de non-renouvellement. Tic tac. De quoi susciter transpiration, sueurs froides et froncements de sourcils du côté du manoir de Montecito. Car, selon Page Six, cet accord «représente une part importante de leurs revenus annuels».

Succès et ratés

Du côté de la direction de la plateforme de streaming la plus populaire de la planète, la question de poursuivre un bout de chemin avec Harry et Meghan a dû être épineuse. En cinq ans, leur association a été ponctuée d'immenses succès et d'échecs retentissants.

Selon le dernier rapport d'engagement de Netflix, qui couvre le premier semestre 2025, la série lifestyle de la duchesse, With Love, Meghan, diffusée début mars, s'est taillé une honorable place au 383e rang, avec 5,3 millions de vues.

Une semaine seulement après sa sortie, la série s'était d'ailleurs hissée au dixième rang du classement mondial des 10 meilleures séries Netflix, avec 2,6 millions de vues et 12,6 millions d'heures de visionnage. Belle performance.

En revanche, la série du prince Harry consacrée au polo, la bien nommée Polo sortie en décembre dernier, est loin d'avoir suscité un tel enthousiasme. En comparaison, ce documentaire en cinq épisodes été regardé par 500 000 foyers, pour s'écraser à une humiliante 3436e place du classement général.

Toutefois, aucune production n'égalera le succès écrasant de la docusérie du couple en 2022, Harry&Meghan, qui reste à ce jour le premier documentaire le plus regardé de Netflix. «Netflix a été intelligent dans le sens où ils ont attiré énormément de téléspectateurs pour la première série documentaire, et ils savaient, de manière réaliste, que cela prouverait le zénith du contenu du duo de Montecito», indique une source du Sun.

«Ils ne sont pas mécontents de la tournure que prennent les événements: ils ont obtenu ces premiers succès et ont produit l'une des émissions les plus commentées de tous les temps» Une source, au Sun

Malgré ces résultats en dents de scie, la plateforme perçoit toujours un énorme potentiel dans le couple d'exilés de la Couronne britannique. C'est son PDG himself qui le dit. «Je pense que l’influence de Meghan sur la culture est sous-estimée», a affirmé Ted Sarandos au magazine Variety, plus tôt cette année.

«Lorsque nous avons diffusé la bande-annonce de la série documentaire Harry&Meghan, tout ce qui se passait à l’écran a été décortiqué dans la presse pendant des jours», s'est-il émerveillé. «Les chaussures qu’elle portait ont été vendues dans le monde entier. La couverture Hermès posée sur la chaise derrière elle a été vendue partout dans le monde.»

«Les gens sont fascinés par Meghan Markle. Elle et Harry sont excessivement ignorés» Ted Sarandos au magazine Variety, en mars 2025

Flou artistique

Si le Sun affirme avec assurance que le contrat se terminera abruptement en septembre prochain, une information également confirmée par une «source proche d'Hollywood» à People, le magazine Town & Country rapporte pour sa part que les rumeurs de fin de partenariat sont peut-être «prématurées».

«Ce silence radio sur le sujet a pu être interprété comme une absence de réfutation, mais il semble en réalité indiquer que les discussions se poursuivent», note la publication britannique.

«Des négociations délicates et minutieuses seraient en cours concernant un nouveau contrat à l'expiration du contrat actuel» Town & Country

Bref, le flou artistique règne encore sur l'avenir télévisuel d'Harry et Meghan. A l'image de l'accord initial entre les Sussex et Netflix, entré en vigueur en 2020, dont les montants réels impliqués n'ont jamais été officiellement confirmés. Malgré un chiffre de 100 millions de dollars articulé régulièrement dans la presse, des sources de l'industrie ont souligné en coulisses qu'il ne s'élevait en réalité «qu'à» 20 millions de dollars, précise Page Six.

Un autre partenariat demeure

Que leur deal soit reconduit ou pas, Meghan Markle restera de toute façon liée à Netflix, grâce à leur collaboration dans le cadre de sa gamme de produits lifestyle, As Ever, dont la duchesse tire des revenus indépendamment de leur contrat télévisé.

«Netflix est arrivé, non seulement comme partenaire pour la série, mais aussi comme partenaire pour mon entreprise, ce qui a été un atout majeur», a indiqué la duchesse en février, sur son compte Instagram, au moment du lancement très attendu du site web.

Netflix ayant investi une somme «importante» dans la gamme de produits - qui vont de la marmelade de framboises aux paillettes de fleurs, en passant par le rosé - il est donc peu probable que le projet soit abandonné de sitôt. Une source de Page Six glisse qu'il n'y a d'ailleurs pas de date d'expiration pour cet accord.

«Ils n'ont PAS terminé, ils ont beaucoup de projets à venir. Je ne peux pas imaginer que Meghan et Netflix aient créé une entreprise ensemble pendant seulement un an ou deux» Une source, à Page Six

Alors que tous les produits As Ever sont en rupture de stock pour le moment, le média rapporte qu'une gamme «vacances» et «plus de vin» devraient être bientôt disponibles en ligne. Pour l'instant, le marché se limite aux Etats-Unis.

En attendant, nous reverrons bientôt le visage de Meghan s'afficher sur petit écran: sa série revient pour une deuxième saison, tournée en même temps que la première, au mois de septembre.

Et si elle a échoué à intégrer le top 300 des titres les plus regardés du service de streaming au premier semestre 2025, des sources ont souligné à Page Six que la série figurait toujours parmi les 5% des meilleures émissions. «Je ne serais pas surpris si la série revenait pour une troisième saison», susurre un initié de l’industrie. Et nous non plus.