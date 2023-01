Elle a tué son sosie pour une raison machiavélique

L'enquête sur l'affaire Maddie touche-t-elle au but? L'étau se resserre

Les 26 et 27 janvier 2023, deux mandats d'arrêt ont été émis contre la meurtrière présumée et son complice. S'ils sont reconnus coupables, le couple encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité. (mbr)

«Les enquêtes nous ont amenés à supposer que l'accusée voulait se cacher en raison d'un différend familial et simuler sa propre mort», a déclaré ce lundi Veronika Grieser, la procureure d'Ingolstadt. Au moment du meurtre, Shahraban était réfugiée depuis deux semaines chez ses parents, après des mois de dispute avec son mari et sa belle-famille, précise encore Bild.

Au fil de l'investigation, les motifs et motivations se précisent.

Deux jours plus tard, la jeune femme et son complice sont arrêtés par la police bavaroise, avant d'être placés en détention provisoire pour «homicide involontaire».

Leur plan est simple: laisser la voiture à un endroit bien visible, pour que le corps soit retrouvé rapidement, et identifié dans la foulée comme celui de Shahraban. Peu avant minuit le jour-même, mission accomplie. Les parents de Shahraban découvrent la voiture, cadavre de «leur fille» sur la banquette. C'est le choc.

C'est là, obéissante, que «la victime a été tuée de plus de 50 coups de couteau. Le visage complètement défiguré», note, platonique, un communicant de la police bavaroise.

«Il a été confirmé qu'avant le crime, l'accusée a contacté plusieurs femmes via Instagram qui paraissaient du même type qu'elle»

Le «meurtre du doppelgänger d'Igolstadt» a suscité horreur et incompréhension dans le sud de l'Allemagne.

L'autopsie et les analyses ADN sont formelles: la victime s'appelle Khadidja, blogueuse d'origine tunisienne résidant à Heilbronn, dans l'Etat voisin du Bade-Wurtemberg. Elle avait 23 ans.

«La police est venue nous voir mercredi matin et nous a dit: ''Bonne nouvelle, votre fille est vivante''. Nous étions si heureux! Nous pensions qu'elle était morte, c'était abominable.»

Son visage est méconnaissable, mais certains détails ne trompent pas: même longs cheveux noirs très lisses, même peau mate et bronzée, même maquillage travaillé. Pas de doute possible: c'est bien leur enfant qui vient d'être sauvagement assassinée, le 16 août.

Si ce n'est que ce fait-divers glaçant prend place dans la localité d'Ingolstadt, en Bavière. Les protagonistes: une esthéticienne en fuite, son petit ami complice et une influenceuse beauté prise au piège.

