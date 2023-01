Il y a 17 ans, Kate et William auraient poussé le prince Harry à endosser un déguisement de nazi. IMAGE: KEYSTONE

Harry accuse Kate et William de l'avoir incité à s'habiller en nazi

Les extraits des mémoires fracassantes d'Harry se suivent et ne se ressemblent pas. Après les accusations d'agression physique, le prince jette désormais sur son frère la responsabilité d'un épisode qui a mortifié la famille royale: le costume nazi.

Après le quotidien britannique The Guardian, c'est au tour du magazine Page Six de nous gratifier en avance de quelques extraits croustillants de l'autobiographie du duc de Sussex. Et quel épisode!

Souvenez-nous. En l'an 2005 de notre ère, le prince Harry, 20 ans, fait la première page du tabloïd The Sun avec un titre (et un uniforme) plus qu'évocateurs:

«Harry le Nazi: la tenue à croix gammée du Prince lors d'une fête»

Oui oui, c'est bien lui, brassard rouge orné d'une grande croix gammée au biceps. Scandalous. image: the sun

Autant dire un intense et vaste scandale en perspective, qui fait encore frissonner les Windsor de nos jours.

A qui la faute?

Le duc de Sussex a qualifié a posteriori l'incident nazi de «l'une des plus grandes erreurs de sa vie».

Dans un extrait du livre révélé en primeur, Harry revient sur les raisons de ce choix malheureux. Invité à une soirée costumée sur le thème «Indigène et colonial», le jeune homme demande son avis à son grand frère William, également convié à la fête.

Son choix est cornélien: uniforme de pilote ou de nazi?

«J'ai téléphoné à Willy et Kate pour leur demander ce qu'ils en pensaient: "Uniforme nazi", ont-ils répondu» Harry, dans Spare

Lorsqu'il rentre chez lui et essaie le costume devant son frère et sa belle-soeur, leur réaction ne se fait pas attendre: «Ils ont tous les deux hurlé de rire».

«La tenue était bien plus ridicule encore que le justaucorps de Willy! Bien plus ridicule! Ce qui, encore une fois, était le but», se justifie le duc de Sussex dans son livre.

La scène est confirmée par le biographe royal Robert Lacey, dans son ouvrage Battle of Brothers (2020):

Harry a choisi son costume en collaboration avec son frère aîné - le futur roi William V, alors âgé de 22 ans, qui avait ri tout le chemin du retour à Highgrove (la maison de campagne de Charles) avec le jeune frère qu'il était censé encadrer - et ensuite à la fête, ensemble.»

Toujours selon l'expert, Harry n'aurait jamais avalé la pilule de cette humiliation publique: «Harry en voulait au fait que William s'en soit sorti si légèrement. Pour la première fois, leur relation a vraiment souffert et ils en ont à peine parlé», analyse Robert Lacey.

Selon une source du milieu de l'édition, ayant déjà eu accès aux mémoires du prince, ce dédouanement est plutôt surprenant: «C'est étrange, car on pourrait penser que Harry s'approprierait cet épisode et qu'il lui suffirait de passer à autre chose, sans entraîner son frère là-dedans. Mais il semble clairement attaché à l'idée que William a joué un rôle dans le scandale.»

Un peu plus tôt cette semaine, c'est le Guardian qui révélait un autre extrait explosif de cette biographie, prévue dans les rayons des librairies le 10 janvier prochain.

Harry revient sur une bagarre en 2019, au cours de laquelle son frère l'aurait agrippé par le col et jeté au sol, après que William ait qualifié Meghan Markle de «difficile», «grossière» et «abrasive». (mbr)