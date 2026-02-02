«Epouse-moi»: Les liens entre Epstein et l'ex d'Andrew

bien ensoleillé
De nouveaux documents sur Jeffrey Epstein embarrassent Sarah Ferguson, ex-épouse du prince déchu Andrew. Dans un email révélé, la duchesse d'York qualifie le criminel sexuel de «frère» dont elle a «toujours rêvé».
02.02.2026, 14:5102.02.2026, 14:51

La publication de nouveaux documents sur le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein plonge encore davantage dans l'embarras Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince déchu Andrew, qui affirme notamment dans un email que le financier est «le frère» dont elle a «toujours rêvé».

Parmi les millions de pages diffusées vendredi par le ministère américain de la Justice, figurent plusieurs courriels et photos accablants pour Andrew Mountbatten-Windsor, 65 ans, tombé en disgrâce pour son amitié avec Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019.

Epstein était banni à vie de Xbox

Des documents font aussi référence à Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, dont la réputation a déjà été entachée par l'affaire Epstein. Le couple a divorcé en 1996 mais tous deux sont restés très proches.

«Merci, Jeffrey, d'être le frère dont j'ai toujours rêvé»

A écrit l'ancienne duchesse d'York à Jeffrey Epstein dans un email en 2009, d'abord repéré par la BBC.

«Epouse-moi»

Quelques mois plus tard, Sarah Ferguson, que les Britanniques ont longtemps surnommée affectueusement «Fergie», explique au financier avoir «urgemment besoin de 20 000 livres» pour payer son loyer.

«Je n'ai vraiment pas les mots pour décrire mon amour et ma gratitude pour ta générosité et ta gentillesse»

Lui écrit-elle en janvier 2010. «Je suis à ton service. Epouse-moi», ajoute l'ancienne duchesse d'York.

Dans les documents, il est aussi question des filles d'Andrew et Sarah Ferguson, les princesses Eugenie et Beatrice.

Affaire Epstein: cet ex-ambassadeur britannique démissionne

«Un week-end de baise»

Dans un email à Epstein, «Sarah», dont l'adresse complète a été caviardée, parle de la première, alors âgée de 19 ans, de manière particulièrement crue: «J'attends juste qu'Eugenie revienne d'un week-end de baise!!», a-t-elle écrit en mars 2010.

Tous ces messages ont été envoyés après la condamnation de Jeffrey Epstein, en 2008, à une peine aménagée de prison de 13 mois pour avoir recouru aux services de prostituées mineures.

Affaire Epstein: le gouvernement américain sait ce qu'il va faire

Le roi Charles III a annoncé fin octobre retirer ses titres à Andrew, accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme mineure alors qu'elle était sous la coupe du financier américain Jeffrey Epstein. Sarah Ferguson a elle aussi été privée de ses titres.

«Ami fidèle, généreux et exceptionnel»

Tous deux, qui cohabitaient malgré leur divorce, ont été contraints de quitter leur résidence royale de 30 pièces près du château de Windsor.

Sarah Ferguson a été rattrapée par l'affaire Epstein en septembre, quand la presse britannique a publié un mail qu'elle avait envoyé en 2011 au criminel sexuel. Elle le qualifiait d'«ami fidèle, généreux et exceptionnel».

La pression monte sur le prince Andrew dans l’affaire Epstein

Plusieurs associations caritatives avec lesquelles l'ex-duchesse travaillait avaient alors rompu avec elle.

