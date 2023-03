Pour renflouer ses finances, le prince déchu aurait été bien inspiré par la méthode de son ex-femme et de son neveu: livrer de croustillantes révélations royales.

Andrew envisage d'écrire ses mémoires, mais il y a un problème

Personne n'en veut.

Décidément, les temps sont durs pour les princes dépossédés. Ce n'est pas Andrew qui vous dira le contraire. Après s'être fait jeter à la porte de sa luxueuse garçonnière de Buckingham Palace pour un banal cottage de cinq pièces, on a appris dimanche dernier dans le Sun que le rejeton «préféré» de la reine aurait été exclu de son testament. A en croire nos confrères britanniques, l'intégralité de la succession serait passée à son frère aîné, le roi Charles.

Heureusement que l'infréquentable Andrew peut encore compter sur le soutien indéfectible de quelques copains. L'un d'eux ne s'est justement pas privé de crier à l'injustice cette semaine dans les colonnes du Daily Beast: «Il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il a réglé le procès, il a fait profil bas, il ne s'est pas plaint. Sa mère a toujours apprécié sa loyauté. Elle serait horrifiée par la réduction de son allocation.»

Pendant qu'on y est, le compagnon anonyme est allé de son petit conseil, afin qu'Andrew se tire de ce mauvais pas:

«Andrew devra peut-être écrire ses mémoires» Un ami bien avisé du prince, au Daily Beast.

Oh, really? «On en parle régulièrement», confirme encore l'ami inconnu. «Pourquoi Andrew ne devrait-il pas raconter sa version de l'histoire, maintenant que sa mère est partie?»

Les mémoires, une tradition familiale royale

Après tout, le duc d'York serait loin d'être un pionnier en matière de déballage familial. Outre les truculentes mémoires de son neveu Harry, son ex-femme Sarah Ferguson, n'est pas en reste. Depuis quelques années, l'ancienne royal s'est lancée dans une prolifique carrière d'autrice de livres romantiques.

N'oublions pas non plus d'évoquer les aspirations littéraires de membres de la monarchie plus anciens, comme l'éphémère et controversé Edward VIII, décrié pour ses accointances avec le régime nazi.

De son côté, Andrew n'a plus grand-chose à perdre. Si un livre achèverait d'entériner à perpétuité son exclusion du giron royal, il est déjà quasiment assuré de ne pouvoir revenir à la vie publique avant de longues, très longues années.

Dernière preuve en date: cette bisbille interne rapportée par le tabloïd The Mirror la semaine dernière. Andrew aurait été particulièrement outré de se voir interdire de porter la fameuse velours de cérémonie de «l'Ordre chevaleresque de la Jarretière» par son frangin, à l'occasion de son couronnement en mai prochain.

D'ailleurs, il est peu probable que la menace d’Andrew de se lancer dans la littérature émeuve l'imperturbable souverain britannique:

«Bien sûr, un livre d'Andrew ne serait pas le bienvenu, mais cela ne ferait que nuire à Andrew à long terme» Un ami de Charles.

Ajouter de l'huile sur le feu des brouilles familiales n'est finalement pas le principal souci d'Andrew. L'aspirant écrivain doit faire face à quelques considérations moins pratiques qui risquent de gripper ses projets: sa réputation désastreuse.

Pourquoi personne n'en veut

Pas besoin d'avoir mené d'études de marketing ou de communication très poussées pour comprendre que des accusations d'abus sexuel sur mineur ne constituent pas la meilleure des publicités.

Approchés par The Daily Beast, plusieurs grands noms de l'édition grand public anglophone ont refusé de commenter - un sous-entendu à peine voilé sur la controverse que provoquerait une telle publication. En particulier si les mémoires concernaient son accusatrice, Virginia Giuffre.

Un éditeur indépendant désireux de conserver l'anonymat s'est toutefois permis de glisser cette charmante métaphore:

«Je ne le toucherais pas avec une perche de barge» Qu'on traduirait en bon français suisse par: «Je ne le toucherais pas avec une fourche».

Compte tenu du succès potentiel très limité d'Andrew dans le monde de l'édition, un autre proche aura peut-être le bon sens de lui souffler une méthode de financement alternative. Le royal déshérité serait également bien avisé d'éviter les Etats-Unis. Il y est toujours recherché par le FBI, afin d’être interrogé sur son implication dans le scandale sexuel de Jeffrey Epstein.