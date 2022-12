Harry et Meghan risquent fort de ne pas se voir réserver un très bon accueil en mai prochain, lors du couronnement de Charles III. Selon des défenseurs de la famille royale, ils pourraient même être hués par la foule. Image: AP Pool PA

«Qu'ils restent à Hollywood!»: Harry et Meghan hués au couronnement?

«Il n'y a plus d'espoir pour eux»: dixit une coalition de personnages politiques, hauts responsables militaires et historiens britanniques, qui a exhorté ce week-end Harry et Meghan à renoncer à venir au couronnement de Charles III... sous peine de s'attirer les sifflets de la foule.

Il fallait s'en douter: depuis la sortie de leur documentaire polémique sur Netflix, Harry et Meghan sont plus que jamais persona non grata au Royaume-Uni. Au point d'être très chaudement encouragés à rester à la maison le 6 mai prochain, lors du couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster.

Un chœur de voix courroucées s'est lâché ce week-end dans la presse britannique. Parmi eux, un ancien ministre conservateur, Iain Duncan Smith, s'est agacé dans le Mail on Sunday: «S'ils n'aiment tellement pas la famille royale, pourquoi assisteraient-ils au couronnement?», arguant qu'ils ne méritent même pas d'invitation.

Son collègue à la retraite, le vétéran David Mellor, a renchéri en affirmant que Harry et Meghan «ne devraient absolument pas venir».

«Ils gagnent de l'argent en vendant leur famille. Il devrait être clair que le peuple britannique ne veut pas d'eux à Westminster» Le vétéran conservateur David Mellor au Daily Mail

Bref, pour Mellor, le constat est clair: «Ils forment un couple triste et il n'y a aucun espoir pour eux dans leur parcours actuel». Avant de conclure que les foules «auraient parfaitement le droit de huer si le couple se présentait». Aïe.

«Ils devraient rester à Hollywood»

L'historienne et écrivaine britannique Lady Antonia Fraser s'est jointe à ce concert: «Ils devraient rester main dans la main à Hollywood». L'honorable auteure de 90 ans craint que «les caméras ne perdent du temps avec eux.»

Craintes partagées par le contre-amiral à la retraite Chris Parry, qui craint que le couronnement de Charles III ne se transforme en un énième déroulé de tapis rouge pour ce couple «incompatible avec la dignité et l'importance de l'occasion».

Un risque d'exclusion?

Pour Lord Andrew Roberts, il existe encore une petite chance pour que Harry et Meghan ne reçoivent même pas de carton d'invitation. L'historien rappelle qu'il y a eu dans l'histoire de la monarchie britannique «suffisamment de précédents pour ne pas inviter des gens, qui constitueraient une distraction par rapport à l'objectif du grand jour».

Citons par exemple que le duc et la duchesse de Windsor n'avaient pas été invités au couronnement de George VI, en 1937, pour leurs liens ténus avec Adolf Hitler. Ambiance.

Selon le Daily Mail, il semblerait toutefois que les Royals considèrent toujours Meghan, Harry et leurs enfants comme des membres «très aimés» de la famille. Sauf cas de force majeure, ils seraient toujours déterminés à les inviter le jour J.

La nouvelle bande-annonce est sortie

Cet appel de plusieurs briscards de la monarchie dans la presse dominicale coïncide avec la sortie du teaser du deuxième et dernier volet d'épisode d'Harry&Meghan sur Netflix. Spoiler: on y apprend (toujours) rien.

Vidéo: watson

Les trois derniers épisodes sont prévus jeudi. Outre des détails sur leur mariage ou encore leur fabuleuse tourte montée, cet ultime volet devrait nous apprendre plus sur la rupture du couple avec la famille royale. (mbr)