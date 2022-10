La date du couronnement de Charles: un affront contre Harry et Meghan?

Avant l'annonce de la date, Charles aurait déjà fait part de ses souhaits pour l'organisation de la journée. Le monarque préfère une version allégée de la cérémonie du couronnement. L'événement devrait correspondre à sa vision d'une monarchie plus moderne. Le couronnement de sa défunte mère Elizabeth II en 1952 avait duré environ trois heures. La cérémonie de Charles est censée durer moins d'une heure. Autres révolutions: la liste des invités serait revue à la baisse et certains rituels fastueux abandonnés.

Les détracteurs de la famille royale semblent se ranger du côté des Sussex. Ils y voient une provocation délibérée. Quoi qu'il en soit, cela devrait apporter un éclairage intéressant sur la manière dont Harry et Meghan définiront leurs priorités ce jour-là . Si le couple, qui vit aux Etats-Unis avec ses deux enfants, assiste à la cérémonie en Grande-Bretagne, il devra renoncer aux festivités pour Archie. C'est même à se demander si Harry et Meghan seront invités.

Polémique nazie: le parc Simone Veil ressemble au portique d'Auschwitz

Alors que la commune française d'Ermont pensait simplement inaugurer son nouveau parc Simone Veil, le portail a fait s'étouffer les internautes pour sa ressemblance avec celui de l'ancien camp nazi Auschwitz-Birkenau. Assailli de critiques, le maire a fait retirer l'enseigne.

«En donnant le nom de Simone Veil à ce parc, et en réalisant une œuvre à son effigie, la municipalité a tenu à rendre un hommage solennel et appuyé à cette icône de la République, à ses combats politiques en faveur des Droits des femmes et à sa générosité.» En juillet dernier, la commune d'Ermont ne s'attendait pas à recevoir les foudres des internautes... trois mois plus tard.