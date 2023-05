Un homme tue sa famille à Dreux

Il avait été condamné en septembre 2021 pour des violences sur sa femme et sa fille à un an de prison, dont quatre mois avec sursis probatoire, avec l'interdiction de les contacter.

Hausse des primes maladie: les Suisses devraient battre un record

En automne, de très nombreux assurés devraient à nouveau changer de caisse maladie. En cause, une sensibilisation plus importante concernant les augmentations de prix des primes, comme le montre une nouvelle analyse.

C'est la deuxième valeur jamais enregistrée et la plus élevée depuis 2010. Pas moins de 12,8% des assurés ont changé de caisse maladie au début de l'année 2023. Ce qui correspond à environ 1,1 million de personnes. Les jeunes adultes, soit ceux âgés entre 26 et 34 ans, les Suisses romands, où le poids des primes est de toute façon plus important, ainsi que les personnes à hauts revenus se sont montrés particulièrement enclins à ce changement. C'est ce qui ressort d'un sondage représentatif réalisé pour le compte de l'entreprise de conseil Accenture et dont CH Media a eu connaissance.