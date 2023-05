Patches, le chat le plus gros du monde, a commencé un régime.

Good News

Le chat le plus gros du monde est désormais au régime

Patches pèse 18 kilos. Sa nouvelle maîtresse a décidé de le mettre à la diète.

Plus de «Société»

Un article de

Il s'est fait connaître sur l'internet mondial à cause de son poids: 18,3 kilos. Ce matou américain, qui répond au nom de Patches, a commencé un régime. Surnommé «le chat le plus gros du monde» par les médias, Patches a désormais coupé les sucres lents et le gras saturé. C'est ce qu'a révélé Kay Ford, la nouvelle maîtresse de ce félin.

Kay Ford, la nouvelle maîtresse de Patches. facebook

L'animal a connu une certaine notoriété mi-avril lorsque son ancien propriétaire ne pouvait plus s'en occuper et a confié l'animal au refuge Richmond Animal Care and Control dans l'État américain de Virginie. Le directeur de l'établissement a déclaré au journal britannique The Telegraph qu'il s'agissait du plus gros chat qu'il ait jamais vu.

Patches ne rentrait dans aucune des cages du refuge et a dû être placé dans le bureau d'un employé. Le refuge s'est tourné vers les réseaux sociaux pour lui trouver une nouvelle maison. Ayant eu vent de l'histoire de cet animal en surpoids, Kay Ford a pris contact et a fait une demande d'adoption. Désormais, le chat et sa maîtresse suivent un régime ensemble.

Et ça semble marcher puisque Patches a déjà perdu un kilo en deux semaines. Mais comme il pèse environ trois fois le poids d'un matou moyen, le voyage risque d'être long. Courage à lui.💪

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides

1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless

Chez watson, on aime les chats!

Enfin, pas tout le monde...