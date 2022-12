Vous vous ennuyez au job? Google vous offre des jeux d'arcade gratuits

«Call of Duty: Warzone 2»: Tout savoir sur la version gratuite du jeu

L'ingénieur a été nommé en 2011, année de sa mort, «pionnier de l'industrie» par l'International Game Developers Association. Selon son fils, en partie à cause du racisme, Jerry Lawson n'a pas eu droit à une vraie reconnaissance dans son secteur durant sa vie . Google offre ce jeudi à ses utilisateurs l'occasion de faire connaissance avec ce pionnier du jeu.

Google a décidé d'immerger ses utilisateurs dans l'univers de Jerry Lawson puisqu'en plus de pouvoir jouer avec les mini-jeux, il est possible de les modifier.

Représenté sur Google par un petit bonhomme pixelisé et moustachu, le jeu nous apprend que l'ingénieur a commencé très tôt à concevoir des jeux vidéos, dans son garage . Jerry Lawson a ensuite fait partie de l'équipe à l'origine d'une révolution majeure dans les années 1970: la cartouche avec des jeux installés dessus, qu'on glisse dans une console. Avant cela, une console contenait un ou plusieurs jeux, sans possibilité d'y ajouter de nouveaux titres.

Il aurait eu 82 ans ce jeudi 1er décembre. Décédé en 2011, Google a décidé de rendre hommage à Jerry Lawson en lançant une série de mini-jeux sur sa page d'accueil . Il est considéré comme l'un des pionniers dans cette industrie, et l'un des premiers afro-américains à y avoir dédié sa vie.

Image: dr

