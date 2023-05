La star de TikTok Malte Zierden avec un chiotdes rues: l'influenceur s'engage pour le bien-être des animaux. (Source : Privé)

Cet influenceur vole au secours des animaux abandonnés en Ukraine

Sur les réseaux sociaux, il parle avec beaucoup d'humour de l'état de son foie, de son amour pour sa petite amie, de ses plantes et de son ami pigeon Oßkar. Aujourd'hui, l'influenceur allemand Malte Zierden veut construire un refuge pour animaux en Ukraine.

L'influenceur allemand et star de TikTok Malte Zierden aide à construire un refuge pour animaux en Ukraine. Il utilise sa célébrité sur les réseaux sociaux, où des centaines de milliers de personnes le suivent, pour récolter des dons. Jusqu'à présent, près d'un quart de million d'euros a déjà été récolté.

La semaine prochaine, Malte Zierden se rendra à nouveau en Ukraine, à Berehove, dans la région frontalière avec la Hongrie. Là-bas, il contribue à la construction d'un nouveau refuge pour animaux, en collaboration avec des partenaires locaux et quelques amis. Pourquoi? Parce que le refuge pour animaux de cette localité doit être démoli et le 250 chiens risquent d'être euthanasiés.

«Je reçois tous les jours des demandes pour coopérer avec des associations, mais je voulais aider directement sur place»

L'influenceur a grandi dans un centre équestre, entouré de chevaux, de moutons, de chiens et de chats.

«À l'époque, je devais faire face à l'anxiété sociale et j'ai trouvé beaucoup de sécurité auprès des animaux»

Son amour des animaux est si fort qu'il a aménagé un espace pour un pigeon (qu'il a appelé Oßkar) sur le rebord de sa fenêtre dans le quartier où il vit à Hambourg. Ses followers sur TikTok et Instagram reçoivent constamment des nouvelles de l'animal.

Pays en guerre

Mais pourquoi s'intéresser à un refuge pour animaux dans un pays en guerre?

«Les animaux n'ont pas de voix propre, et encore moins en temps de guerre. Les chiens aussi perdent leur maison et errent alors dans les rues où ils sont confronté à de nombreux problèmes»,

Jusqu'à présent, à sa grande surprise, le projet n'a pas encore rencontré de problèmes majeurs. «Nous ne sommes pas dans une zone dangereuse», dit-il.

«Je me sens relativement en sécurité là-bas»

La vie sur place continue, même s'il est très frappant de ne voir quasiment aucun homme. «Ils ont presque tous été réquisitionnés».

Certaines associations avaient tenté de placer les animaux ukrainiens abandonnés en Europe. Mais elles ont rencontré de nombreuses difficultés, notamment en raison des obligations de quarantaine, raison pour laquelle les animaux doivent désormais recevoir de l'aide sur place.

«J'y suis allé plusieurs fois avec une association et j'ai pu me faire une idée du travail accompli» Malte Zierden

Grâce à la grande communauté de Malte Zierden, la première série de dons a été un véritable succès: en seulement 24 heures, plus de 100'000 euros ont été récoltés via la plateforme de dons betterplace.org. «Nous ne nous attendions pas à cela et cela nous a donné de toutes nouvelles opportunités». L'idée d'un refuge pour animaux était née.

Construire un refuge

En étroite collaboration avec des militants de la cause animale, ils ont acheté sur place un terrain de 6000 mètres carrés.

«Nous partons de zéro, il n'y a qu'un mur autour du terrain, ce qui est déjà utile»

En plus des boxes pour 300 animaux, ils construisent un entrepôt, un bâtiment pour les traitements vétérinaires et un logement pour les bénévoles. «Il faut au moins que les boxes soient prêts d'ici fin juillet, date à laquelle l'ancien refuge doit être évacué». L'objectif est de créer un «refuge modèle répondant aux normes européennes», avec de nombreux espaces de liberté et un petit étang. Il y aura également des salles de quarantaine pour que les chiots puissent développer leur système immunitaire sans danger.

«Je mets la main à la pâte sur place et j'aide comme je peux, notamment grâce à ma notoriété» Malte Zierden

Au total, plus de 15 personnes font partie de l'équipe et s'occupent maintenant du terrain acheté et de la nouvelle construction. Mais l'influenceur reçoit aussi des critiques sur ce projet, on lui demande pourquoi il n'aide pas les citoyens. «Je ne pense pas que l'on doive opposer l'aide humanitaire et la protection des animaux. Les deux sont importants à mes yeux.»

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)