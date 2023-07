Vidéo: watson

Cette attraction a un problème terrifiant

Une vidéo de montagnes russes filmée aux Etats-Unis révèle une fissure sur une des poutres alors que le manège est en activité. L'attraction a été fermée par mesure de sécurité.

Plus de «Société»

Le 30 juin dernier, un visiteur du parc d'attractions américain Carowinds à Charlotte, en Caroline du Nord, a fait une découverte stupéfiante. Alors qu'il attendait ses enfants, il a vu que le pilier de support d'une montagne russe avait une énorme fissure. Au même moment, sur la voie ferrée, les wagonnets filaient sur les rails aux sons des cris des touristes. La fissure est située dans l'un des virages de l'attraction. On peut voir le pylône se séparer brièvement selon le passage du train.

«Je ne suis pas ingénieur, mais je sais que ce n’est pas normal» Jeremy Wagner

Jeremy Wagner, du nom du visiteur qui a découvert les dégâts, a partagé la vidéo sur sa page Facebook. Il l'a immédiatement montrée aux exploitants du parc, qui ont décidé de fermer le Fury 325, le nom de l'attraction, le temps d'une inspection approfondie et d'effectuer les réparations.

Le parc Carowinds, qui a fêté récemment son cinquantième anniversaire, qualifie le Fury 325 de «gigacoaster le plus haut, le plus rapide et le plus long d'Amérique du Nord», dans une description sur son site officiel. Le nom de cette attraction phare vient de ses 325 pieds - soit environ 99 mètres - de haut. Le trajet dure 3 minutes 25 à une vitesse maximale de 150 km/h. Ce manège a ouvert ses portes en 2015 et aurait coûté la bagatelle de 30 millions de dollars. (sbo)

Vidéo: watson

Vous aimez les parcs d'attraction?

Vous allez pouvoir visiter le Royaume Champignon de Super Mario à Los Angeles

Vidéo: watson

Europa-Park: le Silver Star à l'arrêt, des passagers évacués à pied

Vidéo: watson

Voici la nouvelle maison des Bennifer (qui coûte le prix d'une montagne russe)