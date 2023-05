«L'intelligence artificielle peut lire dans les pensées»

Voici comment l'IA Midjourney imagine une IA qui lit dans les pensées. image: watson/midjourney

Des scientifiques de l'Université du Texas ont réussi à traduire l'activité cérébrale en texte grâce à l'intelligence artificielle, mais sous certaines conditions.

Si l'on réduisait l'exploit de deux scientifiques de l'université d'Austin à quelques mots, on pourrait intituler cet article:

Sept mots qui mettent mal à l'aise. Mais la situation est un peu plus compliquée – pour le moment.

En effet, Jerry Tang, doctorant en informatique, et Alex Huth, professeur assistant en informatique et neurosciences, ont réussi à traduire l'activité cérébrale des participants en texte. Un article à ce sujet a été publié, début mai, dans Nature Neuroscience. Le système ne fonctionne, toutefois, que sous certaines conditions. Et celles-ci sont assez précises:

Tout comme les LLMs (large language models) des IA connues, ce système doit d'abord être «entraîné». Pour cela, on enregistre les ondes cérébrales des participants de l'étude pendant qu'ils écoutent des pièces radiophoniques. Cet entraînement dure plusieurs heures pour chaque personne.

Seuls environ 50% des résultats du système sont corrects.

L'interprétation ne réussit que si le sujet se montre coopératif et se «raconte» soi-même une histoire dans sa tête, écoute une pièce radiophonique ou regarde un film.

En revanche, aucune interprétation correcte n'est possible chez les personnes...

...chez lesquelles l'IA ne s'est pas entraînée

...qui s'opposent activement à la tentative ou qui essaient de penser à autre chose.

La nouvelle est donc rassurante: aucune intelligence artificielle ne peut aspirer nos pensées pour le moment et cette technologie ne cause aucun dommage: «Nous sommes très conscients des risques d'abus», a déclaré Jerry Tang au service de presse de l'université d'Austin.

«Nous voulons nous assurer que ce type de technologie ne fonctionne qu'avec le consentement des personnes impliquées» Jerry Tang doctorant en informatique, University of Texas Austin

Ce qui est révolutionnaire dans le nouveau modèle de l'université du Texas, c'est que les récepteurs des ondes cérébrales n'ont pas besoin d'être placés de manière chirurgicale dans la tête du sujet. Autre nouveauté: le fait qu'il soit possible de saisir des textes plus longs – et pas seulement des mots ou des phrases isolés.

Il existe plusieurs domaines d'application possibles. Par exemple comme «porte-voix» pour les personnes atteintes du syndrome d'enfermement. Les personnes dites «enfermées» conservent toute leur conscience et leur fonction cognitive, mais ne peuvent ni parler ni se mouvoir, seuls leurs yeux peuvent bouger. Cependant, selon les auteurs de l'étude, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir appliquer cette méthode de manière concrète.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci