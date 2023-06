Blessée dans un attentat, elle meurt après 22 ans de coma

La femme devait célébrer ses 53 ans en juillet. Keystone

L'attaque, l'une des plus sanglantes de la seconde Intifada, avait été revendiquée par le Djihad islamique. Elle avait fait 15 morts, dont 8 enfants, et plus de 120 blessés.

Une Israélienne, blessée dans un attentat à Jérusalem en 2001, a été enterrée jeudi après avoir passé 22 ans dans le coma, selon des images de la télévision israélienne.

Elle avait 31 ans lorsqu'elle a été blessée lors d'un attentat-suicide à la bombe le 9 août 2001 dans la pizzeria Sbarro, à Jérusalem.

La femme était depuis dans le coma et devait fêter ses 53 ans en juillet, selon son père interrogé par le site d'informations Ynet. Hospitalisée depuis trois semaines, elle est décédée mercredi soir à l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv.

Des dizaines de personnes ont participé à son enterrement jeudi, selon des images de la chaîne de télévision publique, Kan 11. (ats/jch)