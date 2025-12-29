Voici pourquoi ces stars fréquentent des hommes de 28 ans

Le hashtag #cougartok regroupe plus de 114 000 vidéos célébrant les joies de sortir avec un homme plus jeune. Image: watson / dr

Voici pourquoi ces stars aiment des hommes de 28 ans

Le «Club des 28» ne relève pas du simple caprice de stars passager. Une évolution qui raconte quelque chose de très sérieux sur l’amour, le pouvoir et les nouvelles règles du jeu sentimental. Les femmes ont de nouvelles attentes, et les hommes de 28 ans sont manifestement les plus à même de les satisfaire. Décryptage.

On les voit, on les envie un peu, on les jalouse carrément, on leur fait la morale… Mais désormais, il semble que certaines femmes se foutent de l’avis de la société sur leurs fréquentations. De leur «toyboy», comme l’écrit le Telegraph.

Cet «homme jouet» a un âge précis, presque suspect: 28 ans. Suffisamment jeune pour ne pas être blasé, suffisamment mature pour ne plus confondre intensité émotionnelle et chaos affectif. Et une aisance financière qui fait qu’il peut tenir la distance, mais qui accepte aussi de se faire inviter, fier d’être «avec elle», sans avoir l’impression de s’être fait confisquer ses bijoux de famille.



Bienvenue dans ce que l’on pourrait appeler, sans trop forcer, le «Club des 28».

Des stars qui «ouvrent la voie»

Certaines de ces femmes ayant souscrit à ce club ne sont pas exactement des anonymes. Ellie Goulding, 38 ans, et Sienna Miller, 43 ans, ont récemment annoncé être enceintes de compagnons respectifs. Un point commun? Ils partagent tous deux une date de naissance post-1996. L’hypothèse d’une crise passagère de la quarantaine semble un peu réductrice.

Sienna Miller et Oli Green dans les gradins de Wimbledon, en juillet dernier. Keystone

Chez Sienna Miller, la relation avec l’acteur Oli Green débute fin 2021. Deux ans plus tard naît un premier bébé. Entre-temps, une avalanche de commentaires, souvent moins intéressés par l’histoire d’amour que par la différence d’âge. Ellie Goulding, elle, tourne une page après sa séparation avec le marchand d’art Caspar Jopling et entame une nouvelle relation quelques mois plus tard avec un dénommé Beau. Idem, les commentaires fusent.

Et puis il y a Madonna. En 2024, à 66 ans, elle officialise sa relation avec le footballeur Akeem Morris, 28 ans «à l’époque». L’artiste américaine, évidemment, n’a jamais eu vocation à rassurer qui que ce soit, encore moins les tabloïds, et n’est plus à une provocation près.

Akeem Morris et Madonna à la Fashion Week à Paris en septembre 2025. Keystone

Mais peut-on encore parler de «provocation», ou n’est-il pas un brin réducteur (voire insultant) de qualifier ainsi une histoire d’amour qui dure depuis plus d’un an?

Pourquoi 28 ans?

Ce chiffre revient de plus en plus souvent, selon le Telegraph. Trop souvent pour être anecdotique. Et il pose une question assez simple: pourquoi 28 ans? Pourquoi pas plus jeune, pourquoi pas plus vieux? Qu’ont-ils de spécial?

Peut-être parce que cet âge correspond à une génération précise d’hommes, celle qui n’a pas grandi avec les mêmes réflexes patriarcaux que leurs aînés. Ces hommes avaient eu une vingtaine d’années en 2017, lorsque le mouvement #MeToo a bouleversé les rapports de pouvoir entre les sexes. Ils ont intégré, parfois sans même s’en rendre compte, des notions qui ont mis beaucoup plus de temps à atteindre certaines générations précédentes: consentement explicite, communication émotionnelle, remise en question des rôles traditionnels…

Une étude publiée en 2023 par le psychologue social Justin Lehmiller, chercheur au Kinsey Institute à la Indiana University, aux Etats-Unis, montre que les femmes plus âgées en couple avec des hommes plus jeunes déclarent des niveaux de satisfaction et d’engagement supérieurs à ceux observés dans les couples d’âge équivalent.



D’autres recherches soulignent que les hommes de la fin de la vingtaine obtiennent en moyenne de meilleurs scores en intelligence émotionnelle et affichent des attitudes plus égalitaires. Ils ne sont pas enfermés dans les clichés, notamment vestimentaires, de leurs aînés.

Côté sexualité, la satisfaction est également plus élevée, notamment parce que la communication y est moins corsetée par des scripts hérités.



Autrement dit: ce n’est pas une question de fraîcheur apparente, d’abdos plus saillants, mais de disponibilité mentale. Et accessoirement, de lassitude envers les «mâles alphas» conditionnés par une vision patriarcale de la société.

Comme le souligne le Telegraph, ce décalage générationnel, Sienna Miller l’a décrit dans une interview à Vogue. Elle y expliquait que les hommes de l’âge de son compagnon lui semblaient globalement plus progressistes que ceux qu’elle fréquentait lorsqu'elle était elle-même dans sa vingtaine. Moins de jeux de pouvoir, moins de susceptibilités mal placées… Une relation dans laquelle la femme ne vide pas ses batteries à gérer l’ego de l’autre. Une relation saine, en fait.

Une société pas encore totalement prête

Pourtant, le jugement social persiste. Là où un homme qui sort avec une femme plus jeune est souvent félicité (une différence qui s’apparente d’ailleurs à une sorte de «norme»), la situation inverse continue de susciter soupçons et commentaires moralisateurs. Des messages et une vision vintage encore encouragés par certains courant sur les réseaux sociaux.

Sienna Miller l’a rappelé elle-même en évoquant les critiques liées à son âge, à sa grossesse après 40 ans et à son écart d’âge avec Oli Green.

«C’est une cible facile, un cliché. Mais c’est absurde»

Alors qu’un homme faisant un bébé à la quarantaine ne suscite, lui, aucun commentaire. Un double standard malheureusement encore bien ancré.

Certes, le terme «cougar» a été partiellement réhabilité, il n'y est plus considéré comme une insulte sur les réseaux sociaux par exemple, où le hashtag #cougartok regroupant plus de 114 000 vidéos célébrant les joies de sortir avec un homme plus jeune. Notamment auprès d’anonymes qui cherchent simplement à normaliser leur relation.

Le cinéma tente lui aussi de rendre ce schéma plus «normal», voire glamour. On peut citer par exemple Anne Hathaway dans The Idea of You, Nicole Kidman dans Babygirl. Mais dans la vraie vie, l’indulgence reste très souvent à géométrie variable.



Peut-être que le véritable scandale n’est pas qu’une femme sorte avec un homme de 28 ans. Peut-être que le vrai choc, c’est de réaliser qu’à cet âge-là, certains hommes sont bien plus fréquentables que leurs aînés.