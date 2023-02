La sortie de «Hogwarts Legacy» ne réjouit pas tout le monde

Vendredi sort l'un des jeux vidéos les plus attendus de l'année: Hogwarts Legacy: l'héritage de Poudlard , inspiré de l'univers Harry Potter. Alors que la majorité des fans se réjouissent, d'autres font la grimace. En effet, depuis plusieurs jours, des appels au boycott du jeu se multiplient dans le monde en raison des positions considérées transphobes de l'autrice et créatrice de Harry Potter, J. K. Rowling.

Les métavers feront-ils de nous des cyberjunkies?

Les addicts des métavers vont-ils fleurir et errer dans les limbes virtuels? Décryptage en compagnie d'une spécialiste des métavers.

ChatGPT n'arrête pas de faire couler des litres d'encre et inquiète l'opinion publique. Mais des craintes naissantes se font de plus en plus pressantes à l'évocation du métavers. Un engouement, mais également des craintes de voir une toile se tisser pour capturer et enfermer de nouveaux accros drainés par le métavers, selon Gabriel Thorens, médecin adjoint agrégé au Service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans Bilan. Une forme d'addiction 3.0 pour combler une phobie sociale?