Amber Heard renonce à faire appel et va payer un million à Johnny Depp

L'actrice a annoncé sur Instagram qu'elle abandonnait son appel contre la décision de justice qui l'avait condamnée au mois de juin dernier. Amber Heard devait verser dix millions de dollars à son ex-mari Johnny Depp pour diffamation.

L'histoire est désormais close. Moins d'un mois après avoir formellement déposé une demande d'appel à la suite de son procès contre Johnny Depp, Amber Heard a annoncé sur son Instagram avoir conclu un accord et renonce à son appel devant la cour de l'Etat de Virginie.

Ce n'est pas une concession

L'actrice de 36 ans explique dans un message sur les réseaux sociaux qu'elle a été victime de diffamations au moment de son procès contre Johnny Depp. «Les calomnies dont j'ai été la cible sur les réseaux sociaux sont une version amplifiée de la manière dont les femmes sont traitées lorsqu'elles décident de dénoncer»

L'actrice poursuit en expliquant qu'elle a enfin l'opportunité de se libérer de cette affaire qui la poursuivait depuis six ans maintenant, mais que cet accord n'est en aucun cas une concession. L'ex-femme de Johnny Depp ne précise pas les modalités de règlement du litige.

Réponse de Johnny Depp

Quelques heures après l'annonce d'Amber Heard, les avocats de Johnny Depp ont affirmé que la star hollywoodienne veut faire don d'un million de dollars issu du litige à des œuvres caritatives. Les avocats, Bejamin Chew et Camille Vasquez se réjouissent de clore «ce chapitre douloureux» de la vie de leur client.

L'affaire Heard vs Depp

Après un procès en diffamation ultra-médiatisé dans lequel les anciens époux s'étaient accusés de violence domestique, le jury a tranché et s'était rangé du côté de Johnny Depp, condamnant Amber Heard a payer plus de dix millions de dollars de dommage et intérêts. Toutefois, Johnny Depp a aussi été condamné à verser deux millions de dollars pour des déclarations de son ex-avocat qui auraient porté atteinte à la réputation d'Amber Heard.