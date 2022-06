Johnny Depp remporte son procès contre Amber Heard

«Il y a six ans, ma vie, celle de mes enfants, celle de mes proches, mais aussi celle des personnes qui, pendant de très nombreuses années, m'ont soutenu et ont cru en moi, ont changé à jamais. Tout cela en un clin d'œil.D es allégations fausses, très graves et criminelles ont été portées contre moi par les médias, ce qui a déclenché un barrage sans fin de contenu haineux, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée contre moi. (...) J'espère également que l'on reviendra désormais à la position d'innocent jusqu'à preuve du contraire (...). Je souhaite reconnaître le noble travail du juge, des jurés, du personnel du tribunal et des shérifs qui ont sacrifié leur temps pour en arriver là, ainsi que mon équipe juridique diligente et inébranlable qui a fait un travail extraordinaire pour m'aider à partager la vérité.Le meilleur reste à venir et un nouveau chapitre a enfin commencé.»