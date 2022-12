Côté montage photo chez watson, on est très premier degré. shutterstock

«L'union de l'éléphant», une position plus tendre que la levrette

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Si vous cherchez l'inspiration dans le monde sensuel, le Kamasutra peut être une aide précieuse. Tous les samedis, chez watson, on vous propose l'explication d'une position avec un joli dessin en prime.

«L'union de l'éléphant» dans le Kamasutra peut aider à retrouver plus de plaisir, de joie et d'orgasmes. Cette position est une version tendre et plus confortable que la levrette.

Comment fonctionne «l'union de l'éléphant»?

La femme est allongée sur le ventre sur un lit ou le sol. L'homme est allongé sur elle, ses hanches touchant les fesses de sa partenaire. Il s'appuie sur ses mains. En conséquence, il fait un dos creux et empêche ainsi tout son poids de reposer sur la femme. Bien installé, il peut ensuite la pénétrer.

La position de l'homme avec le dos creux rappelle la trompe d'un éléphant... d'où son nom.

La femme peut diriger l'intensité du mouvement en déplaçant légèrement ses hanches de haut en bas.

Quelle est la particularité de la «position de l'éléphant»?

L'angle de pénétration peut varier en plaçant un oreiller en dessous du bas-ventre de la femme. Elle peut également augmenter l'intensité en serrant ses cuisses. En conséquence, elle serre les muscles de sa vulve et sent le pénis encore plus intensément. Ça peut stimuler plus de nerfs, rendant ainsi l'orgasme plus grand.

Massage du pénis pendant le rapport sexuel

En pressant les cuisses ensemble, tout semble également beaucoup plus serré pour l'homme, ce qui signifie qu'il éprouve une stimulation plus intense.

Un autre point positif: en contractant les cuisses - c'est-à-dire en contractant et en relâchant les cuisses - la femme peut créer un stimulus supplémentaire pour elle-même et pour l'homme. Ça ressemble à une sorte de massage du pénis pour lui.

