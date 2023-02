shutterstock

«La poignée de serrage», une position sexuelle plus jolie que son nom

Sortir de la routine sexuelle sans essayer une position fatigante? Essayez la poignée de serrage. C'est relaxant et intimiste à la fois.

Il n'y a pas beaucoup de positions sexuelles qui demandent peu d'efforts et qui ne sont pas ennuyeuses en même temps. Souvent, au moins l'un des deux partenaires doit faire un effort pendant l'acte. Ce n'est pas le cas avec la poignée de serrage.

Voici comment fonctionne la position «La poignée de serrage»

Dans cette position, la femme est allongée sur le côté, idéalement en position dite fœtale. L'homme est allongé dans le sens inverse. Cependant, la tête de l'homme est loin de celle de la femme et il regarde dans la direction opposée.

La femme écarte les jambes pour que l'homme puisse mettre les siennes entre elles. Il touche ses hanches avec son membre. La femme peut alors serrer ses cuisses et saisir les jambes de l'homme avec ses bras et ses jambes. Quand les deux sont prêts, l'homme pénètre la femme. S'il pose ses mains sur ses fesses, il peut offrir une légère résistance à ses poussées.

Voici ce qu'il y a de spécial avec la position «Poignée de serrage»

Dans cette position, la femme a tendance à être passive et l'homme actif. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle s'amuse moins. Car la particularité de la position «Poignée de serrage» est le frottement des organes génitaux l'un contre l'autre. La femme éprouve une stimulation très intense. De plus, l'homme peut caresser les fesses et le dos de sa partenaire - une zone souvent très érogène pour les femmes.

A qui s'adresse cette position?

Les femmes et les hommes qui accordent plus d'importance à un rapport sexuel tranquille en auront pour leur argent avec la poignée. De plus, la position convient aux hommes avec un pénis plutôt court puisque la stimulation de la femme se fait principalement par friction dans la région génitale.

Variantes

La position «poignée de serrage» peut être facilement modifiée en permettant à la femme de changer légèrement sa position. De cette façon, «La poignée de serrage» devient rapidement la position de l'arc-en-ciel ou la position de la cuillère.

