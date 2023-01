Si vous avez besoin de beaucoup de proximité pendant les rapports sexuels, vous ne devriez pas essayer la position du volcan. shutterstock

Kamasutra

«Le volcan», une position pour entrer en éruption

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Vous avez besoin d'excitation et d'action pendant les rapports sexuels? Alors «le volcan» est fait pour vous. Cette position du Kamasutra nécessite de l'endurance et de la force musculaire de la part des deux partenaires. De plus, l'homme et la femme doivent être très flexibles.

Au fait, la position est parfois aussi connue sous le nom de «fièvre volcanique» ou «brouette», mais c'est tout de suite moins poétique.

Comment fonctionne la position du volcan?

La femme est allongée face contre contre terre sur le lit, le canapé ou la table (si l'inconfort ne lui fait pas peur). Si nécessaire, elle peut s'appuyer sur ses avant-bras. Ses jambes sont écartées. L'homme se tient juste derrière elle, entre ses jambes. Il enlace ses cuisses, soulève son bassin et la tire légèrement vers lui. Si les deux sont prêts, il peut la pénétrer.

Afin de pouvoir mieux amortir les mouvements de l'homme, elle peut enrouler ses bras autour des cuisses de celui-ci et s'y tenir.

Quelle est la particularité de la position du volcan?

La pénétration inhabituelle et l'angle d'impact font de cette position une expérience très spéciale pour les deux partenaires. De plus, l'homme risque d'adorer cette position, car il peut déterminer presque à lui seul l'intensité et la profondeur de la pénétration.

Variantes possibles

Ce qui est bien avec «le volcan», c'est qu'on peut facilement la faire varier en changeant la position des jambes de la femme. Elles peuvent être soit sur les épaules de l'homme, soit sur le côté. Plier ou étirer les jambes est également une variante que les deux partenaires peuvent essayer.

Mais l'homme peut aussi changer sa propre position: il peut se tenir plus ou moins agenouillé derrière la femme. La pénétration et l'angle ainsi que l'endroit prévu à cet effet (un lit, un canapé, une table) changent également les sensations.

Si la position du volcan est trop fatigante pour vous, vous pouvez tenter «La Grande Ourse».

