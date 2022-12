Sexe: la position du Kamasutra de «la Grande Ourse»

Son nom évoque une constellation, mais pourtant, elle n'a rien d’aérospatial. Image: shutterstock

Kamasutra

La position de «la Grande Ourse», cette levrette pour les sportifs

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Jennifer Buchholz

Son nom évoque une constellation, mais pourtant, elle n'a rien d’aérospatial (même si être en apesanteur tels des astronautes serait nettement plus pratique!). En revanche, il faudra que les deux partenaires soient suffisamment en forme pour y arriver. C'est une position pour sportifs!

Le fonctionnement de la Grande Ourse

Heike Aßmann/Getty Images

Dans cette position sexuelle, la femme est allongée à plat ventre sur un lit, une table ou une autre objet lui permettant d'être surélevée. Ses hanches sont proches du bord. Idéalement, il faut qu'elle puisse appuyer ses coudes sur la surface afin que son dos et ses jambes, si possible tendues, forment une ligne droite. L'homme lui écarte alors délicatement les jambes, se place entre elles et soulève ses cuisses. Lorsque les deux sont prêts, il la pénètre.

Quelle est la particularité de la Grande Ourse ?

Dans cette position du Kamasutra, l'homme assure la partie active. Il contrôle tout, de la vitesse à l'intensité de ses va-et-vient, en passant par l'angle: avec ses hanches, en tenant les cuisses de la femme, il peut diriger les mouvements. Bien que la femme soit passive, elle y trouve son compte. Même si, dans ce cas, c'est un peu plus fatigant pour elle, car elle doit continuer à maintenir la tension de son corps.

